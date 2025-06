Artigianato in piazza: il 7 giugno nuova edizione di 'Artefacendo' in piazza dei Ciompi a Firenze

Sabato 7 giugno, dalle 10 alle 20, torna a Firenze, in piazza dei Ciompi, Artefacendo, mostra-mercato dell’artigianato artistico e tradizionale promossa da CNA Firenze Metropolitana, in collaborazione con il Comune di Firenze e con il contributo di Ambiente Impresa ed Enegan.

La manifestazione porterà nel centro storico fiorentino 17 realtà artigiane selezionate per rappresentare la qualità e la varietà della produzione locale. In esposizione manufatti in legno, ceramica, pelle, metalli, creazioni di moda, bigiotteria, oreficeria e illustrazioni.

Durante la giornata il pubblico potrà acquistare i prodotti e assistere ad alcune dimostrazioni dal vivo, entrando in contatto diretto con le tecniche e i processi del saper fare artigiano.

Un'iniziativa di valorizzazione del “fatto a mano” e di promozione delle micro e piccole imprese artigiane, elemento distintivo dell’economia locale.

Elenco dei partecipanti:

La Bottega della Cintura (produzione di cinture e piccola pelletteria)

Studio d’Arte Lucia Ceppatelli (gioielli in oro, argento, bronzo e pietre semipreziose)

Miss Cheri Lab (borse artigianali e home design)

Sandra Dini (oreficeria)

Giuliana Ferracuti (pelletteria)

Agoe&filo (bigiotteria all’uncinetto)

Fai da me (bigiotteria e abbigliamento artigianale)

Piuma Meister Gioielli (bigiotteria)

Asino (artigianato artistico su legno)

Little Acorns Pottery (pezzi unici in gres decorati a mano)

Il était une fois (pittura su stoffa, illustrazioni e bigiotteria)

Mani in coccio (gioielli, accessori e arredamento con frammenti di ceramica e porcellana)

Cale bijoux (creazione di gioielli in acciaio)

Laura Santini (abbigliamento donna)

Vuesse Prato (maglieria artigianale in fibre pregiate e filati naturali)

Ateliervb (gioielli)

Incorniciarti (lavorazione artigianale delle cornici, intaglio, decorazioni e dorature)

Fonte: Ufficio Stampa

