ASP Montelupo trionfa nel circuito UISP: 4 titoli nazionali e una pioggia di medaglie

Quattro titoli nazionali e una pioggia di medaglie: si è concluso con grandi successi il percorso della ASP Montelupo nel circuito UISP, che ha visto la fase finale disputarsi il 3 giugno 2025. La prima parte della competizione si era svolta a Cesenatico, dall’1 al 5 maggio, con le ginnaste montelupine impegnate nelle categorie dalla Mini Prima fino alla Prima.

Già dalla categoria Mini 3 è arrivata la prima grande soddisfazione: Alessia Zenunaj conquista il titolo campionessa nazionale con un punteggio complessivo di 43.20, aggiudicandosi il primo posto alle parallele e il terzo alla trave. Ottime anche le prestazioni di Celeste Faggioli, seconda al corpo libero, ed Emma Anichini, quinta nella classifica generale. Lavinia Paci ha brillato con un secondo posto alle parallele, mentre Bianca Maestrelli ha chiuso quarta a pari merito con la terza classificata, conquistando anche un secondo posto alle parallele e un primo al corpo libero. Giorgia Quagli ha chiuso sesta nella generale, pari merito con la quinta, con uno splendido secondo posto al corpo libero.

Nella Mini 4, Sofia D’Ambrosio ha sfiorato il podio generale chiudendo quarta, con un secondo posto al corpo libero (a pari merito con la prima) e un terzo alla trave. Giulia Mandini ha ottenuto un ottimo terzo posto generale, Alisea Calabrese il secondo alle parallele, mentre Sofia Ceccantini ha concluso settima in generale con un terzo posto alla trave. Da segnalare nella categoria Specialità Elite Mini 4 la prova di Marta D’Urso, che ha conquistato il primo posto al corpo libero, il secondo al volteggio e il terzo alla trave.

Le emozioni non sono finite qui. Dal 30 maggio al 3 giugno a La Spezia, in una fase finale ricca di attesa e per la prima volta ospitata in questa sede, le ginnaste rossoblù hanno saputo dimostrare grande determinazione anche nelle categorie superiori, dove tecnica e concentrazione diventano essenziali.

Altri tre titoli nazionali sono andati a Francesca Agnelli, campionessa nella seconda categoria Junior B, con primo posto alla trave e secondo al corpo libero; a Noemi Nardi, oro nella terza categoria Senior grazie a due splendidi primi posti alla trave e alle parallele; e a Matilde Marinucci, che ha dominato nella quarta categoria Senior B.

Ottimi risultati anche per Marta Paternó, terza alla trave nella terza categoria; Alice Rossi, terza a trave e parallele nella seconda; Zoe Ceroni, prima a volteggio e trave; Alessia Gigli, seconda alla trave e terza al corpo libero; Sofia Mannini, seconda alla trave; Alice Gigli, quarta nella classifica generale della terza categoria; e Zineb Roncaglia, quinta in classifica generale con un bel terzo posto alla trave.

Un finale di stagione ricco di orgoglio per la società, che guarda ora all’ultimo appuntamento: le gare federali del circuito “Ginnastica in Festa”, in programma a Rimini, dove sei ginnaste montelupine sfideranno le migliori atlete d’Italia. Le istruttrici della ASP Montelupo non possono che dirsi fiere: i risultati parlano chiaro e sono il frutto di un anno intenso di lavoro, passione e crescita.

Fonte: Ufficio Stampa

