A Certaldo nasce 'Calici di Stelle', la prima edizione di 'DiVin Boccaccio'

Dal cuore della Toscana, tra le antiche mura di Certaldo Alta, inizia per la prima volta l’appuntamento vinicolo più atteso dell’estate: “Calici di Stelle", rafforzato in questo contesto dalla declinazione locale "DiVin Boccaccio”, in programma l’8, 9 e 10 agosto 2025.

Un evento che unisce il gusto del buon vino alla celebrazione del più illustre cittadino di Certaldo, Giovanni Boccaccio, scrittore e umanista che, come testimoniano le sue opere, amava il vino e la convivialità.

Per tre serate, oltre trenta cantine locali presenteranno le proprie eccellenze vinicole, offrendo degustazioni e raccontando storie di vigna e di territorio. Un'occasione per scoprire e valorizzare il comparto vitivinicolo locale, in un’atmosfera magica contornata da arte e tradizione.

L’evento è promosso dal Comune di Certaldo che ha aderito al Movimento Turismo del Vino, detentore del logo Calicici di Stelle e che ha concesso l'autorizzazione allo svolgimento della rassegna.

L’organizzazione dell'evento è affidata all’Associazione Terre di Valdelsa, in collaborazione con i produttori locali e le realtà culturali del territorio.

Elisabetta Bardi Presidente dell'associazione di promozione territoriale TERRA di VALDELSA fa sapere: "Ringraziamo l'Amministrazione Comunale per aver accolto la nostra manifestazione di interesse attraverso il bando pubblicato nelle scorse settimane e siamo entusiasti di poter avviare questa prima kermesse, certi di una valida risposta da parte di quei tanti turisti che visitano il nostro comprensorio, ma anche dei residenti locali che apprezzeranno quelle realtà produttive del nostro territorio, talvolta sconosciute anche agli stessi"

È già tempo quindi di iniziare a programmare un brindisi al genio di Boccaccio, al vino e alla bellezza della Toscana.

Fonte: Terre di Valdelsa - Ufficio Stampa

Notizie correlate