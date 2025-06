Certaldo in forma, grandi risultati al Trofeo Gis

Tornano assai gratificati i 45 atleti del nuoto certaldese, di scena alla piscina olimpionica di Lodi in occasione del “3° TROFEO GIS Milano”. Infatti, dalla blasonata competizione, il numeroso drappello della Fiammetta esce con ben cinque medaglie conquistate, tra cui spicca l’oro sui 200 dorso dell’emergente Diana Galgani classe 2012, a cui fanno seguito i due argenti sui 50 stile e 200 farfalla ad opera della brava Aurora Dodaj classe 2012, mentre fra gli assoluti quelle conquistate da Ilaria Leoncini con l’argento sui 200 rana ed il bronzo sui 100 rana, a cui fanno seguito i numerosi piazzamenti ottenuti da tutto il gruppo dei nuotatori certaldesi. Dunque, bilancio lusinghiero in terra lombarda, dalla manifestazione che prevedeva la partecipazione dagli Esordienti fino agli Assoluti, i valdelsani traggono ottimi riscontri per il proseguo di una promettente stagione estiva.

Tra gli ASSOLUTI

Ilaria Leoncini 01 : conquista l’argento sui 200 rana con 2,46,70, poi il bronzo sui 100 rana con 1,17,80, poi ottiene il 5° posto sui 50 rana ed il 25° sui 50 farfalla.

Francesco Cocci 01 : con ottimi gare ottiene il 4° posto sui 200 rana, l’8° sui 50 rana, il 9° sui 200 misti e l’11° sui 100 rana.

Giovanni Viani 08 : ottiene due ottimi 7° posti sui 200 dorso e 200 farfalla, 13° sui 100 dorso e 17° sui 100 farfalla.

Martina Musaj 10 : brava con il 10° posto sui 200 rana, 16° posto sui 100 rana, 22° sui 50 rana e 25° sui 100 farfalla.

Sara Cameli 10 : ottiene un buon 11° posto sui 200 farfalla, 16° posto sui 200 rana, 24° posto sui 100 farfalla e 100 rana.

Ginevra Leoncini 04 : ottiene l’11° posto sui 200 dorso, poi il 16° sui 100 dorso, 27° sui 50 dorso e 28° sui 50 rana.

Lorenzo Carpitelli 07 : con belle prove ottiene il 12° posto sui 200 farfalla, 16° sui 100 farfalla, 17° sui 50 farfalla e 26° posto sui 50 stile.

Massimo Corsoni 05 : con ottime prove ottiene il 9° posto sui 200 rana, poi il 12° sui 200 farfalla, 14° sui 100 rana e 25° sui 50 farfalla.

Davide Puccioni 08 : bene sui 200 dorso con il 12° posto, poi 17° sui 100 dorso, 38° sui 50 stile e 41° sui 100 stile.

Allegra Bondi 09 : ottiene un buon 14° posto sui 200 rana, poi il 27° sui 100 rana, 30° sui 50 rana e 62° sui 100 stile.

De Santi Sara 09 : positivamente con il 15° posto sui 200 dorso, 20° posto sui 100 dorso, 26° sui 50 farfalla e 46° posto sui 50 stile.

Giorgia Russo 07 : con buone prove ottiene il 17° posto sui 200 dorso, poi il 18° sui 200 misti, 19° posto sui 100 dorso e 100 farfalla.

Tra i RAGAZZI

Diana Galgani 12 : Conquista l’oro sui 200 dorso 2,36,62, poi ottiene il 6° posto sui 100 dorso ed il 10° sui 100 stile.

Aurora Dodaj 12 : protagonista, conquista l’argento sui 50 stile con 28,92 e sui 200 farfalla con 2,38,90, poi 4° posto sui 100 farfalla e 100 stile.

Cosimo Santini 10 : con ottime prestazioni ottiene il 6° posto sui sui 100 e 200 farfalla, poi l’8° posto sui 50 e 100 stile.

Gaia Bettiol12 : con ottime gare ottiene il 6°posto sui 200 farfalla, poi il 7° sui 200 rana, 12° posto sui 100 rana.

Greta Lucente 11 : ottima prova con l’8° posto sui 200 rana, poi 14° sui 100 rana e 18° sui 100 farfalla.

Leonardo Carpitelli 10 : ottiene un ottimo 9° posto sui 200 dorso, poi 12° sui 100 dorso, 17° sui 100 farfalla e 18° sui 200 misti.

Andrea Ghelli 11 : bravo con il 10° posto sui 200 dorso, poi 26° sui 100 dorso, 28° sui 50 stile e 30° sui 200 misti.

Eva Chesi 12 : brava con il 10° posto sui 200 farfalla, poi 20° sui 200 dorso, 29° sui 100 dorso e 52° sui 100stile.

Federico Gulotta 11 : con bella prova sui 200 farfalla per il 10° posto, poi 16° sui 100 farfalla, 25° sui 50 stile e 46° sui 100 stile.

Chara Marzuoli 11 : bella prova con il 10° sui 200 dorso, 16° sui 50 stile, 19° sui 100 dorso e 21° sui 100 farfalla.

Vittorio Testi 10 : buone prove con il 13° posto sui 200 farfalla, 18° sui 200 dorso, 24° sui 100 farfalla e 31° sui 100 dorso.

Emma Spini 12 : con buone prove ottiene il 18° posto sui 200 dorso, 27° sui 100 dorso e 29° sui 100 stile.

Solomon Haile Lehem 12 : con gare positive ottiene il 19° posto sui 200 dorso, il 23° sui 100 farfalla, 26° sui 100 dorso e 36° sui 100 stile.

Brando Giotti 11 : con buone prove ottiene il 23° posto sui 200 rana, 25° sui 50 stile, 30° sui 200 rana e 45° sui 100 stile.

Niccolo’ Cerbai 11 : con positività ottiene il 22° posto sui 200 dorso, poi il 33° sui 100 dorso, 37° sui 50 stile e 58° sui 100 stile.

Gabriele Giovanni Messina 10 : con buone gare ottiene il 25° posto sui 100 farfalla, seguito dal 36° sui 50 stile e dal 62° ottenuto sui 100 stile.

Tra gli ESORDIENTI “A”

Lorenzo Taddei 12 : con ottime prestazioni ottiene il 5° posto sui 200 dorso, il 10° sui 100 dorso ed il 12° sui 200 misti.

Ettore Alfani 12 : con belle prove ottiene l’11° posto sui 100 farfalla, 20° sui 100 dorso e 29° sui 100 stile.

Cosimo Faraoni 13 : belle gare con il 15° posto sui 200 rana, poi 22° sui 100 rana.

Eva Piazzini 14 : ottiene un bel 16° posto sui 100 farfalla e poi il 23° sui 200 rana.

Tommaso Cerrini 12 : disputa una bella gare con il 16° posto sui 200 rana, 42° poi sui 100 stile.

Leonardo Triolo 13 : con bella prova ottiene il 18° posto sui 200 rana.

Miranda Dainelli 13 : con prove positive ottiene il 19° posto sui 100 farfalla, 24° sui 100 dorso e 37° sui 200 misti.

Lapo Brizzi 13 : ottiene un buon 20° posto sui 200 rana e poi il 50° sui 100 stile.

Giulio Cappelli 12 : ottiene due buon 21° posti sui 100 dorso e 200 misti.

Eva Lucente 14 : con buone prove ottiene il 21° posto sui 100 rana, il 23° sui 100 farfalla ed il 37° sui 100 stile.

Viola Parentini 14 : con valide prove ottiene il 25° posto sui 200 dorso, poi il 27° sui 100 dorso ed il 39° sui 100 stile.

Maya Pisano 13 : con belle prove ottiene il 26° posto sui 200 rana, 36° sui 100 rana e 54 posto sui 100 stile.

Chiara Fusciello 13 : disputa gare positive ed ottiene il 26° posto sui 200 dorso, poi il 29° sui 100 dorso ed il 38° posto sui 100 stile.

Tra gli ESORDIENTI “B”

Duccio Santini 15 : Davvero bravo, ottiene il 4° posto sui100 farfalla, 10° sui 50 stile e 16° sui 200 misti.

Matias Gjyhja 14 : con ottimo e promettente esordio ottiene il 6° posto sui 100 rana e 100 dorso, poi 7° sui 200 misti.

Carlotta Cecchi 15 : con ottime gare ottiene il 10° posto sui 50 rana e poi il 22° sui 100 dorso.

Ada Dainelli 15 : ottima gara sui 50 stile con l’11° posto, poi il 16° sui 200 misti e 38° sui 100 rana.

Pietro Pifferi 14 : con ottime prove ottiene il 12° posto sui 100 dorso, poi il 19° sui 200 misti.

Nora Cerulli 15 : con bravura ottiene il 12° posto sui 50 stile a cui segue il 24° sui 200 misti.

Gioele Romeo 15 : ottima gara e 13° posto sui 50 dorso, 59° sui 100 stile.

Juri Allushi 15 : ottiene un bel 14° posto sui 100 dorso, poi 50° sui 100 stile.

Caterina Sannino 16 : con gare promettenti ottiene il 17° posto sui50 dorso, il 28° sui 100 dorso ed il 46° sui 100 stile.

Enea Idrizaj 15 : con buone prove ottiene il 17° posto sui 50 stile, poi 34° sui 100 rana e 48° sui 100 stile.

Federico Mezzetti 15 : con buone prove ottiene il 18° posto sui 50 farfalla e poi il 20° sui 100 rana.

Vittoria Benedetti 16 : con gare positive ottiene il 21° posto sui 100 dorso, 25° sui 50 farfalla e 46° sui 100 rana.

Massimo D’Alessandro 14 : esordisce sui 100 stile e coglie la 58° piazza.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate