"Cinque SI nei referendum sul lavoro e la cittadinanza", l'appello del PCI Empolese Valdelsa

Il Partito Comunista Italiano invita tutte le cittadine e i cittadini a recarsi alle urne e votare cinque SI nei referendum sul lavoro e la cittadinanza che si svolgeranno l'8 e il 9 giugno.

È necessario dare un preciso e forte messaggio di partecipazione democratica, per un cambiamento radicale che possa permettere una svolta rispetto alle politiche di questi ultimi decenni, che hanno portato alla progressiva cancellazione dei diritti di chi lavora.

Votare SI nei quattro referendum sul lavoro (stop ai licenziamenti illegittimi, più tutele per i lavoratori delle piccole imprese, impedire l'abuso dei contratti a termine, estendere all'impresa appaltante la responsabilità in caso di infortunio sul lavoro) è un passo importante contro la precarietà e lo sfruttamento, per un lavoro sicuro, migliore e giustamente retribuito.

Votare SI nel referendum sulla cittadinanza significa facilitare l'integrazione degli stranieri e dei loro figli, portando a cinque gli anni di residenza necessari per ottenere la cittadinanza italiana da parte degli immigrati che non hanno carichi penali pendenti, che hanno un lavoro e che parlano l'Italiano.

Con l'abrogazione (quesito n.4) delle norme che impediscono di estendere all'impresa appaltante la responsabilità in caso di infortunio sul lavoro, tutte le ditte verrebbero rese ugualmente responsabili.

L'elenco degli infortuni e dei morti sul lavoro in Italia ci dà i dati di una vera e propria guerra: già 592 morti nei primi cinque mesi del 2025.

Episodi come quello dei lavoratori sprovvisti di guanti, caschi, altre misure di protezione per loro e per i passanti, documentati con foto durante l'installazione degli impianti di "Luminaria", a Empoli, commissionati dal Comune di Empoli all'Associazione Centro Storico ed eseguiti da una ditta della quale il Comune non conosce nemmeno il nome, danno la misura della mancanza di controlli e scaricabarile di responsabilità esistente nell'affidamento di lavori pubblici a ditte private.

Per oggi (giovedì 5 giugno) è prevista la costituzione della Commissione Speciale dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa chiamata a costituire un Osservatorio circondariale sugli infortuni sul lavoro. È stato il Partito Comunista Italiano che, circa due anni fa, ha fatto questa proposta in Consiglio dell'Unione, approvata per due volte all'unanimità dai consiglieri. Ci auguriamo che nessuno concepirà l'Osservatorio come un "fiore all'occhiello" salvo poi continuare un "modus operandi" che ha sempre un occhio di riguardo per le imprese piuttosto che verso lavoratori e cittadini comuni.

Chi è contrario alle richieste dei proponenti i referendum abbia la dignità di votare NO, invece che impedire il pronunciamento degli elettori facendo mancare il quorum.

PARTITO COMUNISTA ITALIANO - Sezione "Abdon Mori" Empolese Valdelsa

