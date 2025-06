Comune di Montopoli, al via le assemblee di frazione

L’amministrazione comunale di Montopoli in Val d'Arno ha in programma cinque appuntamenti nelle varie frazioni del territorio. Sindaca e giunta saranno presenti insieme ai settori tecnici per parlare di lavori pubblici conclusi, in corso o futuri e sulle specifiche tematiche che riguardano ogni frazione. Si comincia martedì 10 giugno ore 21 a Montopoli, in Sala Consiliare. Gli altri incontri sono:

giovedì 12 giugno ore 21 Casteldelbosco, Circolo Endas

martedì 17 giugno ore 21 San Romano, Centro Giovani

giovedì 19 giugno ore 21 Marti, Circo Arci

martedì 24 giugno ore 21 Capanne, Pubblica Assistenza

La cittadinanza è invitata a partecipare. Gli incontri saranno l'occasione per fare il punto a un anno dall'insediamento della giunta guidata dalla sindaca Linda Vanni e per presentare i nuovi progetti in partenza.

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio Stampa

