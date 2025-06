Daniela Massi al Consiglio superiore di sanità, le congratulazioni di Saccardi e Bezzini

“È con profondo compiacimento che accogliamo la notizia della nomina della professoressa Daniela Massi nel Consiglio superiore di sanità. Un riconoscimento di altissimo prestigio che premia non solo la straordinaria competenza scientifica e professionale della professoressa, ma conferma anche il livello di eccellenza raggiunto dalla comunità medica toscana e, in particolare, dall’Azienda ospedaliero universitaria Careggi” .

Queste le parole dell’assessore alla sanità Simone Bezzini alla notizia della nomina di Daniela Massi quale membro del Consiglio superiore di sanità.

“La sua presenza in un organo così rilevante per la sanità pubblica nazionale - prosegue Bezzini - rappresenta un motivo di orgoglio per tutti noi e un esempio di come l’impegno, la dedizione alla ricerca e alla cura, possano contribuire concretamente al progresso del sistema sanitario del nostro Paese”.

“Faccio le mie più sentite congratulazioni alla professoressa Daniela Massi – ha detto la vicepresidente Stefania Saccardi – Ho avuto modo di conoscere Daniela negli anni e di apprezzare non solo la sua eccezionale preparazione accademica e professionale ma anche la passione e la dedizione al suo lavoro, nonché il suo profondo spessore umano. Sono davvero felice che una toscana, medico e scienziata che si distingue anche per queste doti, vada a ricoprire un ruolo di tale responsabilità. A lei rivolgo i migliori auguri di proficuo lavoro per questo suo nuovo incarico”.

Fonte: Regione Toscana