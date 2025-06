Empoli fa Sport, le modifiche alla viabilità per la festa in centro

In occasione di Empoli fa Sport, la festa dello sport di domenica 8 giugno, molte piazze del centro diventeranno luoghi di aggregazione per tantissime discipline sportive, con 45 associazioni in 5 aree attrezzate diverse. Saranno ben 20 le postazioni dislocate in diversi spazi del centro storico con dimostrazioni, prove libere e attività guidate aperte a partecipanti di tutte le età.

Per questo motivo ci saranno dei cambiamenti legati alla viabilità, elencati di seguito:

dalle ore 07:00 alle ore 20:00 del giorno 8 giugno 2025;

PIAZZA DELLA VITTORIA

In corrispondenza delle strisce pedonali lato Monte dei Paschi di Siena fino all’incrocio con via Curtatone e Montanara

Divieto di sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli;

Divieto di Transito per tutti i veicoli;

VIA ROMA

Tratto da Piazza della Vittoria fino all’intersezione con via Giovanni da Empoli

Divieto di sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli;

Divieto di Transito per tutti i veicoli;

PIAZZA DEL POPOLO – interno della piazza

Divieto di sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli;

Divieto di Transito per tutti i veicoli;

PIAZZA DEL POPOLO – viabilità esterna della piazza

Istituzione di Divieto di Transito per tutti i veicoli eccetto personale addetto all’Ufficio Elettorale, persone con disabilità oppure motivata impossibilità di raggiungere l’Ufficio Elettorale a piedi;

VIA DEI NERI

Tratto dall’intersezione con via Leonardo da Vinci fino a Piazza del Popolo

Divieto di Transito per tutti i veicoli eccetto personale addetto all’Ufficio Elettorale, persone con disabilità oppure motivata impossibilità di raggiugere l’Ufficio Elettorale a piedi;

VIA COSIMO RIDOLFI

Tratto da Piazza del Popolo fino all’intersezione con via Cavour

Divieto di sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli eccetto personale addetto all’Ufficio Elettorale, persone con disabilità oppure motivata impossibilità di raggiugere l’Ufficio Elettorale a piedi;

dalle ore 07:00 alle ore 10:00 del giorno 8 giugno 2025;

VIA BISARNELLA

Parcheggio davanti al Corpo Vigili Giurati – due stecche di stalli lato viale Petrarca

Divieto di sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli eccetto mezzi delle associazioni sportive e espositori per operazioni di carico/scarico per allestimento aree manifestazione

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa