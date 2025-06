Empoli ringrazia i volontari dell’alluvione: lunedì 9 giugno la cerimonia in piazza

Lunedì 9 giugno, alle 21, in piazza Farinata degli Uberti a Empoli, ci sarà un momento pubblico organizzato da parte dell'amministrazione comunale per ringraziare le associazioni e le realtà di Protezione Civile dell'Empolese Valdelsa che sono attivate in occasione dell’alluvione del 14-15 marzo scorso.

Un evento che vedrà la partecipazione di decine e decine di volontari che si sono dati da fare in ogni modo durante quel terribile evento meteorologico che ha segnato la città. Il sistema di Protezione Civile ha dato prova di un grande sforzo collettivo e proprio per questo il sindaco e l'amministrazione comunale hanno voluto invitare le associazioni impegnate e i propri volontari.

Il sindaco, nell'annunciare la serata, ha affermato che sarà un momento di riconoscenza e condivisione, aperto a tutta la comunità, per esprimere il più sentito ringraziamento da parte della città a coloro che, con impegno e solidarietà, hanno offerto il proprio aiuto nei giorni dell’emergenza. Piazza Farinata, luogo simbolo di Empoli presente anche nel gonfalone civico, sarà il palcoscenico naturale per questo semplice ma sentito ringraziamento, per questo si ringrazia don Guido Engels per aver concesso l'utilizzo di questo spazio.

Interverranno nella serata il primo cittadino e il vice sindaco con delega alla Protezione Civile.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

