Giornata mondiale dell'ambiente, Rignano lancia l'iniziativa "Dona un albero"

Oggi 5 giugno è la giornata mondiale dell’ambiente. Il comune di Rignano vuole celebrarla con un piccolo gesto, ma concreto. Per questo motivo, proprio da oggi è attiva l’iniziativa “Dona un albero”. Che cos’è? La possibilità per i cittadini di fare un regalo a una persona cara e allo stesso tempo a tutta la comunità. Dal sito del Comune i cittadini potranno scegliere un tipo di albero e un giardino pubblico in cui piantumarlo: assieme a questo potranno lasciare una dedica che verrà legata al fusto, rimanendo sulla pianta mentre cresce.

Il cittadino sostiene le spese per pianta e targhetta mentre il Comune si occupa di manutenerla e sostituirla se non dovesse attecchire. La VAB ha scelto di sostenere l’iniziativa offrendosi di piantumare gli alberi donati. A seguito del pagamento sarà cura dell'Ufficio Tecnico comunicare al cittadino la presa in carico della richiesta con l'indicazione di quando sarà effettuata la messa a dimora della pianta, a seconda del tipo di albero. La targa che verrà apposta sul palo tutore dell'albero donato mostrerà il nome del destinatario della dedica e la frase scelta. Regalando un albero avrete fatto una piccola cosa per qualcuno di speciale, ma anche per la vostra comunità, e persino per il pianeta.

Tutte le info su https://www.comune.rignano-sullarno.fi.it/it/page/151018

Fonte: Comune di Rignano sull'Arno

