In arrivo 125 pianisti da tutto il mondo per il 'Premio Toscana Città di Cascina'

Sono ben 125 i pianisti che si sono iscritti al “Premio Toscana Città di Cascina”, la manifestazione in programma a Cascina dall’11 al 22 giugno e che si svolge sotto la prestigiosa direzione artistica del maestro Daniel Rivera. Oltre che dall’Italia, i partecipanti arriveranno da Argentina, Armenia, Cina, Croazia, Bulgaria, Lituania, Messico, Slovenia, Regno Unito, Ungheria e USA. “Sono certamente numeri da capogiro quelli che caratterizzano la terza edizione del Premio Toscana Città di Cascina – ha detto l’assessora alla cultura Bice Del Giudice –. Un concorso pianistico internazionale organizzato anche quest’anno dal Comune di Cascina, in collaborazione con l’associazione cascinese Amici della Musica. Numeri importanti, in un certo modo anche inattesi per quanto l’impegno profuso nell’organizzazione sia stato massimo. Numeri che ci hanno imposto, anche da un punto di vista organizzativo, un potenziamento delle risorse umane da destinare soprattutto ai giorni delle audizioni, in considerazione del fatto che a Cascina arriveranno, pur scansionati, 125 pianisti per partecipare al nostro concorso”.

Determinante è poi il ruolo che la Biblioteca Comunale di Cascina svolgerà in quei giorni, diventando un piccolo conservatorio dalle cui finestre risuonerà in ogni dove la musica dei pianoforti. I concerti conclusivi del 15 e del 22 giugno saranno invece ospitati all’interno della Pieve di San Casciano, il più bello dei “teatri” cittadini. “Siamo certi che con il passare del tempo questo premio e questo concorso potranno diventare sempre di più uno strumento di potenziamento anche del turismo culturale cittadino – ha concluso l’assessora Del Giudice –, favorendo la conoscenza di tutti i gioielli storici e artistici che il nostro territorio racchiude”.

Il concorso prevede cinque sezioni: Premio Toscana Città di Cascina Giovani Talenti, premio di interpretazione pianistica fino ai 35 anni di età; Pianoforte solista a categorie; Pianoforte a 4, 6 e 8 mani a categorie senza limiti di età; musica da camera con pianoforte dal duo a qualsiasi formazione con pianoforte, (strumentale, vocale, ritmica) a categorie senza limiti di età; Amateurs pianisti non professionisti dai 18 anni fino a senza limiti di età). Un concorso che cresce di anno in anno grazie al maestro Daniel Rivera, che ha portato la sua musica in alcuni dei teatri più prestigiosi del mondo, regalando al pubblico esperienze indimenticabili. Non da meno il grande lavoro dietro le quinte di Giovanna Pellai, organizzatrice principale del concorso. Da sottolineare anche il ricordo di Roberto Cecchetti, violinista poliedrico, tra i fondatori della prima Scuola di Musica a Cascina, cui è dedicata la sezione “Musica da camera”, e di Paola e Paolo Pau, cantautore cascinese fondatore del gruppo “I Lumi”: a loro è dedicata la sezione Amateurs.

Fonte: Comune di Cascina - Ufficio Stampa

