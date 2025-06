'In viaggio tra arte e lettura': l'Istituto Comprensivo Fucecchio presenta la mostra della continuità

Sarà il viaggio il tema della mostra della continuità promossa dall'Istituto Comprensivo Fucecchio ed allestita sabato 7 giugno presso i locali del centro di aggregazione La Calamita, in piazza Salvo D'Acquisto.

La mostra raccoglie ed espone il percorso realizzato dai bambini e dalle bambine dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, ognuna delle quali ha sviluppato una parte del progetto condiviso legato, appunto, al tema del viaggio ed ispirato dalla lettura di libri appositamente scelti dagli insegnanti. I bambini dei servizi educativi hanno realizzato gli sfondi degli elaborati, poi riempiti dagli alunni delle scuole dell'infanzia e primarie che si sono occupati di lavorare sui personaggi e sulle didascalie a corredo. Le classi quinte della scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, si sono invece occupate di sviluppare elaborati grafici legati ed esperenziali, legati anche alle lezioni svolte durante l'anno scolastico nei laboratori di arte. Alla base di ogni lavoro c'è stata la lettura di un libro.

"Ringrazio tutto il sistema scuola fucecchiese che da molti anni crede in questi importanti percorsi che hanno come obiettivo quello di favorire i passaggi tra ordini di scuola, mettendo al centro le bambine e i bambini, stimolando la loro curiosità e la voglia di conoscere e imparare - spiega la sindaca Emma Donnini - La scuola é il luogo dove i ragazzi passano piú tempo e dobbiamo renderlo uno spazio di confronto e di crescita in mezzo ad un mondo che sembra sempre di piú perdere la bussola dei valori e del buon senso. Il valore di un insegnante é sempre stato importante ma oggi lo é ancora di piú! I ragazzi hanno bisogno di figure di riferimento serie e competenti, che diano loro gli strumenti opportuni per non perdersi nell'oceano della rete internet e dei tanti messaggi confusivi che essa offre".

La mostra, aperta a tutte le famiglie, sarà visitabile sabato 7 giugno dalle ore 16 alle 20.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

Notizie correlate