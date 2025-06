Lavori in ritardo a San Miniato, la posizione di Guazzini (Gruppo Misto)

Veniamo a sapere che i lavori che si protraggono ormai da un anno, con alcuni momenti di interruzione, per la sistemazione di Piazza del Popolo e di alcune vie adiacenti (l'unica cosa che finora si è vista è una ripavimentazione della Piazza) non termineranno il 20 giugno, come era previsto. Si dà la colpa alla necessità di rimettere a posto i “sottoservizi” (ma bisognava fare degli scavi per capire che le tubature di acqua, gas e fognature non erano a posto? Non si poteva prevedere e programmare?). Quindi il Comune rinuncia a rivalersi in qualunque modo per il ritardo sulle ditte appaltatrici (questo non è detto ma è chiaramente implicito). Per salvare la movida estiva si getterà una copertura d'asfalto sui lavori non finiti, e li si riprenderà ad autunno, con nuovi disagi e con una data di fine tutta da riprogrammare.

All'ultimo Consiglio del mese di maggio noi avevamo presentato una mozione, all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale, che, in considerazione delle difficoltà gravi di accesso e di visibilità subite a causa dei lavori da parte degli esercizi commerciali che insistono nelle aree interessate che, in qualche caso sono stati obbligati a periodi più o meno lunghi di chiusura, chiedeva di “esentare dal pagamento della TARI per un numero di mensilità pari alla durata dei lavori gli esercizi commerciali situati nell'area da essi interessata che possano documentare una riduzione del loro volume d'affari pari o superiore al 30% rispetto agli stessi mesi delle annualità immediatamente precedenti”. Ora il Sindaco e l'Assessore Greco annunciano uno stanziamento di 35mila euro che non sappiamo (e lo chiederemo in Consiglio Comunale) se sarà sufficiente a coprire l'obiettivo da noi indicato per il passato e per il futuro: perché i lavori riprenderanno nel prossimo autunno, riproponendo gli stessi disagi per non si sa ancora quanto tempo.

Quindi le nostre mozioni, anche se quasi sempre vengono bocciate “per principio”, vengono però lette. E a volte se ne traggono utili spunti, ma resta da vedere se si sarà in grado di approfittarne con la necessaria precisione.





Manola Guazzini - Gruppo Misto