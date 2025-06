Un’estate da sogno per 60 ragazzi della della Caritas di Firenze al campeggio di 'Don Cuba' di Vada

“Quando ho messo per la prima volta i piedi in acqua, mi sono sentita leggera e felice. Ho capito che l’estate può essere bella anche per me”. Alina 9 anni, è una dei bambini che hanno potuto vivere l'esperienza di una vacanza grazie a “L'Estate dei Sogni”, progetto della Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze che dona ai ragazzi attività estive educative e ricreative o un soggiorno nel camping di Vada fondato da Don Cubattoli e ora gestito dalla Fondazione. Quest’estate il campeggio di “Don Cuba” accoglierà tra giugno e agosto oltre 60 minori e operatori provenienti dai centri diurni e residenziali della Fondazione.

“Con la chiusura delle scuole, è una sfida per i genitori e le comunità educative impegnare i bambini per tutta l’estate con attività interessanti e stimolanti. Ci sono però famiglie in particolari difficoltà economiche e sociali che non hanno l’opportunità di far vivere ai minori nessuna esperienza” afferma Vincenzo Lucchetti presidente di Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze. “Questo progetto ci permette di dare ai bambini e ai ragazzi accolti nei centri diurni e nelle comunità di accoglienza, la possibilità di partecipare a dei laboratori creativi, di godersi una serata al teatro o al cinema, di praticare sport, di passare una giornata in piscina o nei parchi avventura o di vivere l’emozione di una vacanza in campeggio. Si tratta di esperienze fondamentali per il loro benessere e sviluppo personale: in un ambiente sicuro e accogliente vivranno momenti di gioco, amicizia e crescita” conclude Lucchetti. “Le attività proposte stimolano la riflessione, la collaborazione e l’autostima. Ogni bambina e ogni bambino potrà sentirsi ascoltato, accolto e valorizzato”.

Sul sito https://www.fondazionesolidarietacaritas.it/lestate-dei-sogni/ è possibile fare vari tipi di doanzione: 25 euro per un laboratorio creativo per liberare fantasia ed emozioni, e aiutare un bambino a esprimersi e sentirsi valorizzato; 75 euro per regalare attività di arte, musica e teatro per tre bambini, per sviluppare relazioni, autostima e immaginazione; 150 euro per un soggiorno in campeggio per una ragazza e un ragazzo, che sarà la loro prima vera vacanza, ricca di giochi, natura e nuove amicizie.

E' possibile donare anche con bonifico bancario (Iban IT23 H030 6909 60610000 0067 361 intestato a: Fondazione Solidarietà Caritas Ets) o Conto corrente postale (n. 26091504 intestato a Fondazione Solidarietà Caritas Ets), causale: Estate 2025.

Il campeggio San Frediano è nato nel 1954 dall'idea del sacerdote fiorentino Don Danilo Cubattoli, “don Cuba” come lo chiamavano i ragazzi: dopo aver fatto un viaggio in moto per raggiungere la vetta del Kilimangiaro, in Tanzania, al ritorno, mosso dalla sua attenzione per i ragazzi più fragili del suo quartiere, si mise alla ricerca di un luogo dove trascorrere con loro parte dell’estate. Lo trovò a Vada e qui nacque il campeggio San Frediano, un luogo aperto a tutti in cui si coltivano condivisione, amicizia e solidarietà. Oggi il campeggio, 10 casette in legno in una pinete a due passi dal mare, è gestito dalla Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze che si impegna a continuare nello spirito di chi l’ha preceduta trascorrendovi le vacanze con gli ospiti dei propri centri.

Fonte: Ufficio Stampa

