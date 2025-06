Grande successo per il Ludicomix 2025: 20mila presenze al festival del fumetto e della cultura pop

Grande successo di pubblico, per Ludicomix, festival del fumetto e della cultura pop che si è svolto a Empoli, stimate 20.000 presenze agli eventi previsti dal programma. La manifestazione ha raggiunto un traguardo importante e per niente scontato: venti edizioni. Durante i tre giorni il centro storico di Empoli si è trasformato in un vero e proprio regno della creatività, con un programma ricco di eventi, ospiti speciali e attività imperdibili, chiudendo idealmente il mese fantastico inaugurato da Leggenda Festival. Ludicomix ha avuto il patrocinio del Comune di Empoli, Città Metropolitana di Firenze e della Regione Toscana. Inoltre, quest’anno, il Festival è rientrato nell’ambito dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026, il programma multidisciplinare, plurale e diffuso che animerà l’Italia per promuovere i valori Olimpici attraverso la cultura, il patrimonio e lo sport, in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali che l’Italia ospiterà rispettivamente dal 6 al 22 febbraio e dal 6 al 15 marzo 2026. Il Palaexpo, il cuore storico della manifestazione, ha ospitato l’area commerciale, gli incontri con autori e fumettisti, una ludoteca con spazio per il gioco libero ed i tornei gestita dalle associazioni del territorio. Tra gli ospiti, Katerina Ladon, illustratrice della nuovissima edizione di D&D, autrice del manifesto di questa edizione, alla quale è stata dedicata una mostra personale. Rossa Caputo, famosa doppiatrice di Hazbin Hotel, che ha incontrato il pubblico e presentato il suo nuovo, imperdibile, progetto di GdR. Silvia Fossati aka Escilgioco, content creator di giochi da tavolo e libri game, Cristiana Nerdarte, divulgatrice e content creator di Storia dell'arte e cultura Nerd, Il gruppo di Critico Assoluto, Wendzy, content creator di tutorial creativi e artistici per bambini e adolescenti, Simone Gabrielli, Valentina Cogo. Cristina D'Avena ha entusiasmato il pubblico con il suo concerto sold out. Da segnalare, inoltre, la crescita di Edutainment & Social, il progetto nato tre anni fa che mette insieme università e nuovi mezzi di divulgazione.

Il Cosplay Contest, appuntamento fisso di Ludicomix, che ha riempito piazza della Vittoria. Le mostre del Colletivo Vanvere, che ha concluso le celebrazioni per i loro dieci anni di attività anni nel Chiostro, con la mostra “A map for Gaza". Il Premio “Ciuchino d’oro”, nato dall’idea di un gruppo di lettori appassionati e che nel nome e nelle fattezze omaggia il leggendario ciuchino simbolo di Ludicomix e che nasce con lo scopo di valorizzare il fumetto in tutte le sue declinazioni e riguarda le pubblicazioni di autori italiani del 2024. Questi i premi assegnati: Premio miglior esordiente a “Bestie in fuga” di Michele Kong, Premio Miglior Fumetto a “Nemici del popolo” di Emiliano Pagani e Vincenzo Bizzarri, menzioni speciali a “Lovesick” di Luana Vecchio e L” Lo Scarabeo”, Premio Miglior Fumetto di Attualità a “La grande rimozione” di Roberto Grossi, Premio Miglior Disegno a “I Moti Celesti” di Michele Peroncini”.

