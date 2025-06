Una giornata in ricordo di Mattia Giani con superospiti come Buffon e Pazzini

Un evento per ricordare Mattia Giani con grandi campioni come Gigi Buffon o Giampaolo Pazzini. "Matti di Te" sarà il 14 giugno in piazza della Costituzione a San Romano (Montopoli) e sarà una raccolta fondi per Italia Cardioprotetta in memoria del calciatore pontaegolese scomparso in campo durante Lanciotto Campi-Castelfiorentino.

A un anno dalla sua scomparsa i suoi amici hanno deciso di organizzare una grande festa della sport con al centro il tema della sicurezza. San Romano si trasformerà in uno spazio per giocare a calcio e a volley. Per tutto il giorno ci saranno tornei in piazza della Costituzione. Un evento organizzato da Body Revolution con il sostegno dell’associazione nazionale Live Charity con il patrocinio del Comune di Montopoli.

Molti sono già gli ospiti annunciati: da Gigi Buffon al giornalista televisivo Fernando Siani, dall’ex attaccante di Sampdoria, Fiorentina e Inter Giampaolo Pazzini al giornalista sportivo di Mediaset Riccardo Trevisani e l’autore di alcuni best-seller sulla storia del calcio Giuseppe Pastore.