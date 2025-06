Montespertoli celebra lo sport e i suoi talenti: assegnati i Premi 'Cino Cinelli' e 'Paolo Vanni'

Si è svolta nella serata di mercoledì 4 giugno, nella cornice della Mostra del Chianti, la cerimonia di consegna del Premio Sportivo “Cino Cinelli” e “Paolo Vanni”, un appuntamento ormai atteso che ogni anno celebra le eccellenze sportive del territorio montespertolese.

A introdurre la serata, l’Assessore allo Sport Paolo Vignozzi, seguito dai saluti istituzionali della Presidente del Consiglio Comunale Jessica Ghizzani e dal Sindaco Alessio Mugnaini, che hanno sottolineato l’importanza dello sport come strumento di crescita, educazione e coesione per la comunità. Presente anche la famiglia di Paolo Vanni con le figlie Claudia e Paola.

“I premi sportivi di Montespertoli sono un momento importante per la nostra comunità, indicano il modo nel quale si deve fare sport e il modo nel quale si può essere di ispirazione per gli altri. Non conta solo vincere o eccellere ma conta anche il modo con il quale si fa e questo cerchiamo di trasmettere ogni anno ai giovani atleti ricordando anche figure di sportivi che non ci sono più e che ci hanno indicato questa strada” dichiara il Sindaco Alessio Mugnaini.

Tra gli sportivi premiati con il premio “Paolo Vanni”, grande attenzione è stata riservata ai giovani talenti locali. Camilla Lensi, ginnasta di Montespertoli, ha ricevuto un riconoscimento speciale per la vittoria al campionato nazionale UISP 1ª categoria, dove ha conquistato il primo posto alla trave e al volteggio, il secondo alle parallele e il terzo al corpo libero. Insieme a lei, anche Gioele Mari, giovane ballerino di breakdance e acrobatica, premiato per i suoi successi nazionali e per la straordinaria partecipazione al Junior Eurovision Song Contest 2024, andato in onda su Rai 2, dove ha danzato come ballerino acrobata rappresentando l’Italia.

La squadra di calcio amatoriale Montespertoli 50025, vincitrice della Coppa Amatori UISP 2024/2025, è stata premiata per l’ottimo percorso sportivo, così come il loro allenatore Leonardo Bassi, riconosciuto per le qualità tecniche e la guida del gruppo.

A essere valorizzato anche il mondo della danza: il corso di Danza Moderna Junior della D.A.T. Montesport si è distinto in concorsi regionali e nazionali, ottenendo secondi posti e borse di studio che testimoniano il talento e la preparazione delle giovani atlete, capaci di affrontare sfide complesse con spirito di squadra.

Non sono mancati i riconoscimenti a figure chiave dell’organizzazione sportiva locale: Gianni Paciscopi, storico dirigente della bocciofila, è stato premiato per l’impegno nella diffusione dello sport delle bocce tra giovani e adulti; mentre Martina Ciambotti, allenatrice della Montesport, ha ricevuto il premio per il lavoro svolto con atlete come Marta Pruneti e Camilla Lensi. Marta Pruneti, ginnasta di spicco, oggi milita nella squadra Giglio di Montevarchi in Serie A2 e continua ad allenarsi anche a Montespertoli, rappresentando un esempio di determinazione e crescita.

Uno dei momenti più toccanti della serata è stato il premio alla memoria di Remo Mazzoni, figura amatissima dello sport montespertolese e in tutta la comunità, scomparso circa un mese fa. A ritirare il riconoscimento, tra commozione e applausi, la sorella Piera Mazzoni e il presidente dell’ASD Montespertoli Luca Marchetti. L’affetto del pubblico e delle istituzioni ha reso questo omaggio particolarmente sentito.

Nel corso della cerimonia è stato inoltre annunciato ufficialmente che lo stadio comunale di Montespertoli sarà intitolato a Marco Marconcini, storico dirigente sportivo, scomparso nel 2021. Marconcini ha rappresentato per decenni un punto di riferimento per il calcio e lo sport locale, e l’intitolazione, prevista per il prossimo 6 settembre, sarà un riconoscimento doveroso per una figura profondamente legata alla comunità.

A chiudere la serata è stato conferito il Premio “Cino Cinelli – Sportivo dell’anno” a Dario Favilli, atleta di kayak fishing. Classe 1997, Favilli ha ottenuto nel 2024 il titolo di campione del mondo per nazioni nella pesca ai predatori con esche artificiali, gareggiando con la Nazionale italiana sul lago di Bracciano. Il riconoscimento arriva dopo la vittoria del campionato italiano individuale nel 2023 e altri importanti piazzamenti nazionali. Il conferimento di questi premi sportivi ormai è parte della nostra comunità alla quale li lega un forte senso di appartenenza e orgoglio, celebrando lo sport non solo come competizione ma come impegno e crescita condivisi.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa

Notizie correlate