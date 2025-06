Montespertoli, manutenzioni di maggio: lavori in tutto il territorio per sicurezza, decoro urbano e Mostra del Chianti

Il mese di maggio 2025 ha visto un’intensa e articolata attività da parte del personale tecnico e operativo del Comune di Montespertoli. Gli operatori comunali sono stati impegnati quotidianamente in numerosi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, a supporto dei servizi scolastici, degli eventi cittadini e della cura del territorio.

La manutenzione del verde ha interessato piazze, rotatorie, aiuole e scuole del capoluogo, con messa a dimora di fioriture estive, taglio dell’erba (in particolare nei plessi scolastici “Don Lorenzo Milani” e “Niccolò Machiavelli”) e piantumazione di gerani in via Sonnino. Proseguiti anche gli sfalci lungo i cigli stradali e la preparazione di nuove aiuole per arbusti in via Piazzini. Numerosi lavori hanno riguardato la manutenzione della rete stradale: rifacimento e riapertura di fossette (via Cellole, via Nunziatina), ripristino di canalette (via Polvereto), chiusura ancorché non conclusa di buche con stabilizzato (via Bignola, via Voltiggiano), manutenzione parcheggi (Piazzale Lotti), pulizia guard rail e zanella lungo via Aldo Moro. Particolare attenzione è stata dedicata alla segnaletica verticale, compresa quella temporanea, anche in vista della Mostra del Chianti.

Per la 67ª Mostra del Chianti sono stati montati il palco e predisposti allacci e infrastrutture in Piazza Machiavelli e Piazza del Popolo, oltre al posizionamento di transenne e colonnine. Allestita anche la mostra di Valter Bernardeschi al Centro culturale “Le Corti”. Particolare attenzione è stata dedicata alla sistemazione dei bagni pubblici in Piazza Lager, che versavano in condizioni critiche: un intervento indispensabile non solo in vista della Mostra del Chianti, ma anche per garantire un’accoglienza adeguata ai numerosi visitatori e turisti. Completate inoltre le verifiche sugli impianti idraulici dei plessi scolastici “Rita Levi Montalcini” e “Niccolò Machiavelli” e la sostituzione di vetri negli spogliatoi della Polizia Municipale.

Con l’arrivo di giugno, le squadre operative del Comune proseguono le attività di manutenzione del verde e supporto agli eventi, in particolare per la Mostra del Chianti. Nei primi giorni del mese si è lavorato alla cura di roseti e aiuole, al taglio del prato presso le scuole, alla sistemazione di arredi e striscioni, e alla logistica per i premi e le cerimonie in programma.

“Il mese di maggio è stato intenso per le attività di manutenzione, ma sappiamo che non è stato sufficiente. Soprattutto sulla viabilità di campagna restano da fare ancora alcuni interventi, soprattutto in via Bignola, via Tresanti, via Voltiggiano, via Lucardo Alto e via Mandorli. Contiamo di migliorare su questo aspetto per stare al passo dei bisogni della cittadinanza. Come sempre, contiamo molto sulla collaborazione dei cittadini, che è anche l’unico modo che abbiamo per misurarci e migliorare in efficacia e tempestività degli interventi” commenta Marco Pierini, vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa

