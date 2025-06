Debutto da sold out a Certaldo per "Note a Palazzo". Prossimo concerto con l'empolese CAM

Partenza straordinaria per la rassegna musicale “Note a Palazzo”, che ha inaugurato la stagione con un concerto sold out nella suggestiva cornice di Palazzo Pretorio, nel cuore del borgo medievale di Certaldo Alto. A dare il via alla manifestazione è stata l’Orchestra della Scuola di musica Polis di Certaldo, realtà musicale di casa che ha saputo emozionare il pubblico con un programma ricco e coinvolgente, testimoniando la qualità e il fermento artistico del territorio.

La rassegna prosegue con un secondo appuntamento di grande rilievo: lunedì 9 giugno alle 21.30, sempre nella magica atmosfera di Palazzo Pretorio, salirà sul palco l’Orchestra del CAM Centro Attività Musicale di Empoli, altra eccellenza musicale del territorio. La “CAM Orchestra” direttore Sandro tani nasce nel 2006 come laboratorio orchestrale del “Centro Attività Musicale” di Empoli. Accoglie tra le proprie fila ragazzi di età compresa tra i 14 e 25 anni uniti dalla passione per il suonare insieme. L’organico è composto da archi, fiati, percussioni, basso elettrico ma l’organico muta anche a seconda del repertorio affrontato e delle risorse umane disponibili. Da sempre rappresenta il CAM ai Festival E.M.U. suonando in Italia, Ungheria, Austria, Spagna, Olanda. Collabora con enti ed associazioni del territorio come Centro Studi Musicali “F.Busoni”, Giallo Mare Minimal Teatro e varie amministrazioni comunali. Nello scorso mese di Maggio ha partecipato al Festival della Gioventù Musicale Europea che si è tenuto in Catalogna.

Lunedì 9 giugno ore 21.30

Orchestra del CAM Centro Attività Musicale di Empoli presenta

“ Note d’autore: Rota, Morricone, Piovani “

Direttore: Sandro Tani

Musiche di: Milhau, Morricone, Piazzolla, Piovani, Rota

La rassegna musicale è organizzata dalla ProLoco di Certaldo, in collaborazione con il Comune di Certaldo e l’Associazione Polis.

Tutti i concerti sono a ingresso libero, fino a esaurimento posti.

Per info 3668093289

Programma completo

Palazzo Pretorio, Piazzetta del Vicariato, 4 Certaldo Alta ore 21.30

Lunedì 2 Giugno – Orchestra giovanile Polis – Associazione Polis Certaldo

Lunedì 9 Giugno – Orchestra giovanile CAM – Centro Attività Musicale Empoli

Lunedì 16 Giugno – Timeless Ensemble – quartetto d’archi e sax (CAM Empoli)

Lunedì 23 Giugno – CLEM Saxophone Quartet

Lunedì 30 Giugno – Bandina! e SquilliBrass – Scuola di Musica di Castelfiorentino

Lunedì 7 Luglio – SteelWind Chamber Saxophone Quartet & Riviera Lazeri – saxofoni e violoncello

Fonte: Comune di Certaldo