Referendum, Europa Verdi Empoli: "SI per difendere il lavoro e mettere fine a precarietà"

Fra poche ore, l’8-9 giugno, si voterà per i 5 quesiti referendari, e la nostra posizione è forte è chiara: SI per difendere il lavoro; SI per mettere fine alla precarietà; SI per proteggere la vita di chi lavora; SI per tutelare gli stipendi; SI per riconoscere diritti e dignità a chi vive e cresce nel nostro Paese. Se avete a cuore questi bisogni vi verrà naturale votare con convinzione 5 SI per garantire ad ognuno di noi un futuro migliore. Il nostro invito a tutte/i è quello di andare a votare, sempre, indipendentemente da come la si pensi; questo perché l’espressione democratica è un diritto e un dovere di ogni cittadino, dato troppo spesso per scontato. Sappiamo bene come alcune figure, nonostante la carica istituzionale che ricoprono, abbiano tentato di influenzare la popolazione al non voto. Diamo a tutti coloro che, in spregio alla prassi democratica invitano all’astensionismo, la nostra convinta risposta!

Andrea Vitello, Coportavoce Europa Verdi, Empoli.

