Referendum, SI Empolese Valdelsa: "5 sì per un Paese più giusto"

Siamo alla vigilia di un voto importante, quello del referendum dell’8 e 9 giugno sui 5 quesiti su lavoro e cittadinanza promossi da CGIL e varie associazioni.

Sono quesiti importanti, perché trattano argomenti che pongono l’attenzione e vogliono cambiare alcune ingiustizie e storture che il nostro “sistema Italia” ha prodotto nel corso di anni passati, e che riguardano molte persone nel nostro Paese. Precarietà nei rapporti di lavoro, diritti in caso di licenziamenti ingiusti, Responsabilità degli appalti e Sicurezza sul lavoro, cittadinanza per coloro che vivono e lavorano stabilmente in Italia sono questioni emblematiche, che vanno a interessare la vita reale delle persone, in particolare di quelle più deboli. Quindi il sostegno da parte di Sinistra Italiana e Alleanza Verdi-Sinistra è pieno per i 5 SI, ed il nostro impegno è stato e sarà anche negli ultimi giorni proattivo, per convincere sempre più persone ad andare a votare ed ottenere il superamento del quorum.

“Sono convinto – dice Nicola Ferraro, segretario circolo empolese valdesa di Sinistra Italiana – che gran parte dei giovani e dei lavoratori precari nei nostri comuni si recherà alle urne, la sensazione è positiva in tal senso, perché tocca questioni che sono facilmente comprensibili da chi vive quelle situazioni che i referendum intercettano: ogni giovane vive sulla propria pelle le difficoltà sul lavoro, in termini di instabilità e insicurezza, che queste norme hanno prodotto nel corso degli anni, oppure ha amici o colleghi, che pur essendo qui da anni (ma nati da genitori con cittadinanza non italiana), hanno difficoltà nell’affrontare alcuni passaggi per cui la cittadinanza è un requisito necessario. L’appello che faccio ora è verso le persone che invece hanno lavori stabili, o già pensionate, che forse non hanno ben compreso (anche a causa della ridotta informazione che c’è stata da parte dei mass-media nazionali) la portata di questo referendum: date un aiuto ai vostri figli, ai vostri nipoti, ai vostri giovani colleghi, andate a votare per loro e per una società più giusta!”

“Un altro aspetto - conclude Ferraro –degno di nota, è che finalmente, nei nostri territori, si è ritornati a parlare di Politica, di temi concreti, a confrontarsi, a dialogare, in modo unitario nelle tante iniziative di dibattito pubblico e sui luoghi di lavoro, e di propaganda e volantinaggio che sono state organizzate dai comitati promotori. Di questo dobbiamo ringraziare soprattutto CGIL, Arci e le tante associazioni e partiti che in queste settimane di campagna referendaria hanno sostenuto il SI ai referendum. Ritengo e riteniamo che sia questa la strada giusta per una nuova stagione politica, che dovrebbe coinvolgere un ampio schieramento progressista e di centrosinistra, con una visione che tenga insieme diritti sociali e civili, a fianco e nell’interesse dei lavoratori e dei cittadini. Comunque vada il referendum dell’8-9 giugno, noi di Sinistra italiana ed Alleanza Verdi Sinistra abbiamo chiara questa visione, e ci impegneremo per attuarla.

Sinistra Italiana invita inoltre chi fosse intenzionato a votare come fuori sede, e non avesse completato l’iter entro i tempi previsti, a contattarci sulle nostre pagine facebook e instagram per poter essere nominato come rappresentante di lista, e poter così esprimere il proprio voto.

Sinistra Italiana Empolese Valdelsa