Fucecchio, la Rete Solidale al lavoro per il Piano Regolatore Sociale

Si è riunita ieri, mercoledì 4 giugno, la Rete Solidale del Comune di Fucecchio per iniziare a strutturare il Piano Regolatore Solidale, che si pone l’obiettivo di dare risposte concrete ai cittadini che si trovano in condizioni di difficoltà o fragilità.

La Rete Solidale, nata nel 2024 al fine di offrire il massimo sostegno alle richieste di aiuto, è composta da enti ed associazioni del terzo settore che si impegnano a mettere gratuitamente a disposizione i propri servizi per il sostegno alle fragilità, coordinandosi tra loro così da garantire la migliore risposta alle problematiche che di volta in volta possano emergere.

Il Piano Regolatore Sociale, inserito tra gli obiettivi di mandato della giunta guidata dalla sindaca Emma Donnini, rappresenta dunque la modalità con cui la Rete Solidale dovrà operare al fine di fornire risposte complessive, e non settoriali, di fronte alle situazioni di difficoltà.

All’incontro, tenutosi nella sala del Consiglio comunale, hanno preso parte le associazioni e gli enti che fanno parte della Rete, insieme alla sindaca Emma Donnini e all’assessore alle politiche sociali Emiliano Lazzeretti.

“Si tratta di un obiettivo molto ambizioso – spiega la prima cittadina – ma credo sia necessario dare vita ad un piano operativo strutturato per rispondere in maniera concreta, puntuale ed efficiente alle richieste di aiuto. E per farlo serve una rete coordinata così che i vari soggetti, ognuno con le sue competenze, possano fornire un aiuto totale e non soltanto parziale”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

