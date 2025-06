San Miniato, AtLiTeG incontra la Divina Commedia: il cibo e le parole al tempo di Dante

La Fondazione Conservatorio Santa Chiara di San Miniato ospita, mercoledì 11 giugno 2025 alle 18.15, un evento speciale che unisce letteratura, storia ed enogastronomia: AtLiTeG, il primo Atlante della lingua e dei testi della cultura gastronomica italiana dall’età medievale all’Unità d’Italia, incontra la Divina Commedia in un dialogo tra le parole del cibo nel Trecento e i potenti versi di Dante Alighieri grazie all’Associazione Culter.

Ad AtLiTeG il compito di raccontare le pietanze nel Medioevo, in un coinvolgente viaggio attraverso le parole del cibo mentre il cantore dell’Associazione Culter declamerà a memoria i canti VI dell’Inferno e XXIV del Purgatorio: versi potenti e ricchi di immagini suggestive, e che saranno letti con un ritmo che renderà l’atmosfera particolarmente affascinante.

L’evento, con il patrocinio di Aset- Associazione Stampa Enogastroagroalimentare Toscana, introdotto dalla giornalista Francesca Pinochi, si articolerà in due parti: un approfondimento sulle parole del cibo nel 1300, con interventi della prof.ssa Giovanna Frosini, ideatrice del progetto AtLiTeG, e delle ricercatrici prof.ssa Chiara Murru e dott.ssa Valentina Iosco, insieme a loro il cantore Riccardo Pratesi che declamerà i versi danteschi.

Al termine degustazione delle pietanze descritte durante la presentazione: lasagne, arista con patate, pane, panettone e caffè grazie alla Gastronomia Nuovo Emporio, il Maestro panificatore Pasquale La Rossa, la Torrefazione Caffè Negro, e una selezione di vini di Tenuta Moriano, Azienda Agricola Tamburini, Villa Bibbiani e Valvirginio Cantina Colli Fiorentini.

"Siamo lieti di ospitare questa iniziativa perchè San Miniato è un luogo ricco di storia e memoria dantesca. Grazie alla collaborazione con AtLiTeG e l’Associazione Culter, possiamo offrire un viaggio sensoriale tra letteratura ed enogastronomia medievale che, attraverso le parole di Dante e i sapori del Trecento, permetterà ai partecipanti di riscoprire un’epoca lontana ma ancora straordinariamente affascinante”, così Vittorio Gabbanini vice presidente della Fondazione Conservatorio Santa Chiara.

"AtLiTeG prosegue il suo viaggio e in questa lettura non poteva mancare la città di San Miniato legata alla presenza e alla memoria dell’imperatore Federico II e di Pier delle Vigne, inoltre l’evento si svolge in un giorno fortemente evocativo, l’11 giugno, la giornata della battaglia di Campaldino. Non mancheranno le sorprese legate alle origini delle parole, alla loro diffusione, ai cambiamenti di significato e molte, interessanti scoperte”, ha detto la prof.ssa Giovanna Frosini, ideatrice e coordinatrice del progetto AtLiTeG.

"La declamazione dei versi danteschi sarà un’esperienza immersiva, capace di trasportare il pubblico nella potenza visiva e sonora della Commedia. La voce diventa il mezzo per far rivivere un’epoca lontana e per comprendere l’alimentazione del suo tempo. Leggere la Divina Commedia con questa lente permette di riscoprire un aspetto affascinante della cultura medievale”, hanno sottolineato Chiara Damiani e Enrica Paoletti dell’ Associazione Culter.

L’appuntamento è per le ore 18.15 e per partecipare è gradita la prenotazione al numero 0571 43050 oppure una mail a segreteria@fcsc.it

