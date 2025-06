"Si va a votare e si vota Si", l'appello per i referendum del circolo Si di Empoli-Mori Salvadori

Il circolo di Si di Empoli-Mori Salvadori ribadisce il proprio orientamento. Si va a votare e si vota Si, per tutti e 5 i quesiti referendari.

Sui 4 temi legati al lavoro serve ribadire che con questo strumento, il referendum, e con la vittoria dei Si, si annullano delle storture inaccettabili e si apre un terreno nel quale il Legislatore potrà intervenire anche per migliorare tutele e diritti.

Sul tema della cittadinanza la nostra posizione è semplice e chiara: ridurre i tempi di attesa per quelle cittadine e cittadini di origine non italiana che avendo tutti i requisiti, potranno diventare italiani in un tempo più ragionevole.

Poi un ultimo dato: se l'Istituto del Referendum abrogativo continua in questa china di delegittimazione data dal non raggiungimento del quorum si rischia molto.

Chi governa potrà sentirsi libero di legiferare in maniera anche sbagliata, dato che tanto i cittadini tendono a non esercitare più questo, unico, strumento di democrazia diretta.

Andiamo a votare e votiamo 5 si.

Davide Carpentieri Segretario del Circolo di Sinistra Italiana di Empoli Mori- Salvadori e la segreteria .