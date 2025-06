‘Toscana Tech on the road’, le adesioni alla missione in USA prorogate all’11 giugno

Prorogata al prossimo 11 giugno la scadenza dell’avviso per partecipare all’edizione 2025 di ‘Toscana Tech on the road’ che si terrà a San Francisco dall’8 al 12 settembre prossimi. Si tratta della terza edizione della missione in USA organizzata dalla Regione a ‘Casa Toscana’, l’hub finanziato dal Consiglio regionale per sostenere e promuovere le start-up e le iniziative imprenditoriali più innovative nel cuore della Silicon Valley. Anche quest’anno i posti a disposizione sono 15.

“La decisione di estendere i tempi – spiega l’assessore a economia e turismo Leonardo Marras - nasce dalla volontà di dare più spazio possibile a startup, imprese innovative e realtà del nostro territorio che vogliono cogliere questa importante occasione. Perché Toscana Tech on the Road non è solo un viaggio: è un’opportunità concreta di confronto internazionale, di apertura verso nuovi mercati e di crescita condivisa, ed un ponte solido che stiamo costruendo tra la Toscana e i grandi ecosistemi mondiali della ricerca e del trasferimento tecnologico”.

“Grazie alla collaborazione con Innovit e al progetto ‘Casa Toscana’ – aggiunge il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo -, siamo giunti al terzo anno di un’iniziativa che ha aperto le porte della Silicon Valley e della California alle start-up e alle PMI innovative della nostra regione. Si tratta di un’occasione straordinaria per promuovere il talento toscano in uno degli ecosistemi più competitivi e dinamici al mondo, ma anche per attrarre investimenti e creare nuove opportunità di lavoro sul nostro territorio. Sono certo che anche quest’anno le imprese selezionate sapranno rappresentare al meglio l’eccellenza e la creatività toscana, dimostrando che le realtà che nascono, crescono e operano nella nostra regione possono competere a livello internazionale. È un percorso che, grazie alla forte sinergia tra Consiglio e Giunta regionale, stiamo portando avanti con determinazione, convinti che possa aprire nuove prospettive di crescita e sviluppo per tutta la Toscana”.

Tutte le informazioni per partecipare

https://unlock.toscana.it/-/avviso-per-toscana-tech-on-the-road-8-12-settembre-2025-a-san-francisco-usa-

Fonte: Regione Toscana