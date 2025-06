Il tribunale sull'ufficio del Giudice di pace di San Miniato: "Chiusura per mancanza di personale comunale"

"A partire dal 3 giugno 2025 l’attività giudiziaria nel territorio di competenza dell’Ufficio del Giudice di Pace di San Miniato è assolutamente impedita per carenza del personale comunale". Queste le conclusioni di una nota proveniente dal Tribunale di Pisa, della presidente e coordinatrice degli Uffici del Giudice di Pace Beatrice Dani, sull'ufficio sanminiatese. In bilico da mesi, la chiusura fu paventata già del febbraio scorso e poi smentita dal sindaco Simone Giglioli.

Facendo un passo indietro, a seguito della revisione delle circoscrizioni giudiziarie nel 2012 ci fu la soppressione di molti Uffici dei giudici di pace ma quello di San Miniato fu mantenuto, su richiesta del Comune, assumendosi gli oneri del funzionamento così come previsto dal decreto legislativo di riferimento, il 156 di quell'anno che dava la possibilità agli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, di "richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui è proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi".

Per salvare l'ufficio, nello scorso aprile anche i comuni vicini di Castelfranco di Sotto, Santa Croce sull'Arno e Montopoli dettero la propria disponibilità a compartecipare alle spese con San Miniato, unico comune a firmare all'epoca della convenzione con il Ministero della giustizia per mantenere il presidio sul territorio.

Oggi la nuova comunicazione del tribunale, che sottolinea come "a seguito del pensionamento del personale comunale addetto all'ufficio già nel corso dell'anno 2024, con reiterate richieste" la presidenza degli Uffici del Giudice di Pace "chiedeva all’amministrazione comunale di provvedere a sostituire il personale collocato in quiescenza". Una prima soluzione adottata è stata "il distacco presso l’Ufficio di una dipendente di altro Comune rientrante nella competenza territoriale dell’Ufficio; tale distacco - prosegue la nota - veniva da ultimo limitato ad un solo giorno a settimana determinando una grave situazione di arretrato nei servizi e adempimenti amministrativi, mentre i due giudici di pace in servizio hanno sempre garantito lo svolgimento dell’attività giudiziaria; infine, il distacco veniva prorogato solo fino al 31 maggio 2025".

Lo stesso decreto del 2012 già citato, prevede inoltre: "Qualora l'ente locale richiedente non rispetti gli impegni relativi al personale amministrativo ed alle spese" "per un periodo superiore ad un anno, il relativo ufficio del giudice di pace verrà conseguentemente soppresso". Il Ministero della Giustizia "è stato costantemente messo a conoscenza dell'evolversi della situazione amministrativa dell’Ufficio del Giudice di Pace di San Miniato e, da ultimo, della assoluta impossibilità di garantire il servizio giustizia a partire dal 3 giugno 2025 per totale assenza di personale amministrativo comunale". Nelle more dei provvedimenti del Ministero per la definitiva soppressione dell'Ufficio, si conclude la nota, "si proponeva il trasferimento di alcuni affari urgenti presso l’Ufficio ministeriale del Giudice di Pace di Pontedera, territorialmente più vicino" ma con una nota il Ministero ricordava la possibilità del decreto di richiesta del mantenimento degli uffici del giudice di pace, dagli enti locali interessati anche consorziati tra loro, sui territorio in cui è proposta la soppressione, facendosi carico di spese, erogazione del servizio, fabbisogno del personale.

Pertanto la nota dal Tribunale di Pisa si conclude con l'interruzione dell'Ufficio del Giudice di Pace di San Miniato "per carenza del personale comunale e che conseguentemente non verrà garantita la tutela giudiziaria dei diritti".

