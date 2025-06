Buongiorno oggi ringrazio Arianna che mi ha mandato questa buonissima ricetta la Vellutata di asparagi con ceci speziati. Arianna mi ha scritto e ha trovato questa ricetta su una rivista di cucina, ha provato a realizzarla, i ceci sono speziati e la sua famiglia ha molto apprezzato questa ricetta che è stata spolverata.

Questo può essere preparato come piatto unico. Gli asparagi sono di stagione principalmente da marzo a giugno. Il periodo di massima produzione è solitamente a maggio. La raccolta degli asparagi inizia in primavera, quando i germogli sono ancora teneri. Gli asparagi hanno proprietà diuretiche e depurative

Vellutata di asparagi con ceci speziati

Ingredienti per 4 persone

Ceci precotti 250 g

Asparagi 2 mazzi

Patate medie 2

Cipollotti 2

Paprika 1 cucchiaino

Acqua o brodo vegetale q.b. (1 litro)

Salvia q.b.

Sale e pepe q.b.

Olio extra vergine d’oliva q.b.

Preparazione

Sbucciate le patate, lavatele e tagliatele a tocchetti, assieme ai cipollotti. Pulite gli asparagi, privandoli della parte inferiore più coriacea e filamentosa, tagliateli a rondelle tenendo lunghe le punte. In una pentola capiente saltate le verdure assieme a un filo di olio e un pizzico di sale e dopo qualche minuto, copritele a filo con dell’acqua o brodo bollente. Tenete da parte qualche punta di asparago per la decorazione. Lasciate cuocere per 15 minuti circa, controllando che il liquido non si assorba troppo e aggiungendo altro brodo o acqua se necessario. Una volta che le verdure si saranno ammorbidite, aggiustatele di sale e di pepe e frullatele fino a ottenere una crema densa e omogenea. Dedicatevi ai ceci. Dopo averli scolati per bene, conditeli con abbondante olio, la paprica e qualche foglia di salvia, distribuiteli su una teglia foderata con carta forno e cuocetele a 108-200 gradi per 30 minuti circa, mescolando di tanto in tanto. Servite la vellutata ben calda all’interno dei piatti da portata e guarnite con qualche punta di asparago e i ceci speziati.

N.B i ceci potete cuocerli anche in padella per 15-20 minuti risultando altrettanto gustosi e croccanti. In alternativa alla paprica potete utilizzare anche curcuma, curry o peperoncino.

Arianna

