A Empoli Alia potenzia il servizio ‘on demand’ per sfalci e potature

A Empoli Alia Multiutility potenzia il servizio ‘on demand’ di ritiro degli sfalci e potature. Viste le tantissime richieste e il grande interesse dimostrato dai cittadini per questo nuovo servizio gratuito, disponibile da qualche mese su prenotazione, a partire da oggi, ogni giorno dal lunedì al sabato, saranno incrementati gli slot a disposizione degli utenti.

Nel caso in cui si verifichino improvvisi, quanto inattesi, picchi nelle richieste di ritiro, potrà essere potenziato il servizio nel fine settimana per incrementare ulteriormente gli slot a disposizione, con l’obiettivo di mantenere un tempo di attesa nelle prenotazioni di pochi giorni.

L’andamento climatico particolarmente instabile dei mesi primaverili, caratterizzato dall’aumento delle precipitazioni, ha certamente favorito l’enorme crescita delle richieste di ritiro per sfalci e potature, che ad aprile e maggio hanno visto una vera e propria escalation rispetto ai mesi precedenti. Negli ultimi 20 giorni sono state evase circa 1.000 richieste a settimana, quasi il doppio rispetto alle settimane precedenti.

Da inizio sperimentazione (1° ottobre 2024) sono già 13.000 le prenotazioni evase, ma a maggio si è registrato un +47% nelle richieste di ritiro rispetto al mese di aprile e addirittura un +300% rispetto ai mesi iniziali del 2025. Dalla partenza del servizio sono state raccolte quasi 300 tonnellate di sfalci e potature, di cui 68 nel mese di maggio.

Prenotare è molto semplice: basta scaricare Aliapp, la nuova applicazione gratuita di Alia Multiutility, disponibile per sistemi Ios e Android, e controllare nella sezione apposita il primo slot a disposizione per concordare con l’azienda il ritiro gratuito di sfalci e potature, scegliendo il giorno e la fascia oraria fra quelli proposti. Si ricorda che per richiedere il ‘ritiro on demand’, è necessario essere in possesso di un contenitore con le ruote da 120 o 240 litri.

Fonte: Alia - Ufficio stampa