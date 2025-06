A Pisa torna il Sant’Anna Science Cafè: tanti i temi in ballo

La neuroingegneria al servizio dell’umanità e il femminismo come opportunità per una società più equa e giusta sono i temi della nuova edizione del Sant’Anna Science Cafè, l’evento di divulgazione scientifica aperto al pubblico e a ingresso gratuito organizzato dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Docenti, ricercatrici e ricercatori condividono con il pubblico i risultati delle loro ricerche, offrendo un’inedita opportunità di approfondimento in un contesto informale, dove la divulgazione scientifica si fonde con la cultura e la musica.

Sotto la responsabilità scientifica di Debora Angeloni, docente di Biologia molecolare presso l’Istituto di Biorobotica, e ideatrice dell’evento, l’edizione 2025 si rinnova e acquista valore grazie alla collaborazione con Barbara Gallavotti, giornalista, divulgatrice scientifica e biologa, e Francesca Florio, avvocato penalista e divulgatrice di Diritto. Due gli appuntamenti in calendario, entrambi in programma presso il giardino della sede centrale della Scuola Sant’Anna: giovedì 12 giugno a partire dalle ore 19 ‘La neuroingegneria al servizio dell’umanità’ con Silvestro Micera, docente di Bioingegneria presso l’Istituto di BioRobotica e Barbara Gallavotti; giovedì 26 giugno a partire dalle ore 19 ‘Il femminismo è per tutti’ con Federica Merenda, post-doc presso l’Istituto Dirpolis, e Francesca Florio.

“Il Sant’Anna Science Cafè è un’occasione per raccontare la ricerca che si fa alla Scuola Sant’Anna in particolare, ma al contempo anche per mettere in rilievo quale preziosa risorsa sia, in generale, la ricerca scientifica per la nostra società – dichiara Debora Angeloni - Infatti in una realtà pervasa da tecnologia e biotecnologie, è importante avere gli strumenti culturali sia per comprendere i concetti alla base di nuove applicazioni, sia per interpretare le informazioni che in merito riceviamo dai media. In questo modo, desideriamo contribuire alla diffusione di una sensibilità scientifica che agevoli la comprensione della realtà, l’autodifesa dalle ‘bufale’ e da certi miti, e al momento opportuno la partecipazione consapevole ai processi decisionali della democrazia. Tutto questo, in un ambiente rilassato ed informale, con un linguaggio per ‘non addetti ai lavori’ che però non rinuncia al rigore scientifico”.

Gli appuntamenti

‘La neuroingegneria al servizio dell’umanità: tra tecnologie e intelligenza artificiale’ è il titolo della prima serata del Sant’Anna Science Cafè, in programma giovedì 12 giugno. Si inizia alle ore 19 con il pre-evento di Barbara Gallavotti che incontrerà i lettori presso l’Edicola della Legalità in Piazza Martiri delle Libertà e firmerà le copie del suo libro “Il futuro è già qui. Cosa può fare davvero l'intelligenza artificiale”. Sul posto sarà presente anche la Libreria Erasmus di Pisa. Alle ore 21 presso il giardino interno della sede centrale della Scuola, Silvestro Micera e Barbara Gallavotti presentano ‘La neuroingegneria al servizio dell’umanità: tra tecnologie e intelligenza artificiale’: un dialogo sulle potenzialità delle tecnologie neurali e sull’impatto dell’intelligenza artificiale nella vita delle persone.

A seguire musica live di Hector Ramirez. Prevista una degustazione di liquori artigianali a cura di Sud Senza Una Direzione.

Giovedì 26 giugno è in programma l’incontro ‘Il femminismo è per tutti’. La prima parte inizia alle ore 19 presso l’Edicola della Legalità e prevede il firmacopie del libro di Francesca Florio ‘Non chiamatelo revenge porn’. Alle ore 21 Federica Merenda e Francesca Florio presentano ‘Il femminismo è per tutti’, una riflessione aperta su come il pensiero femminista possa contribuire a una società più equa e inclusiva.

A seguire musica live con Jevens e degustazione di birre artigianali a cura del Birrificio Il Birrante.

Fonte: Scuola Superiore Sant'Anna - Ufficio stampa