Al via i lavori nel centro storico di Montespertoli, cambia la raccolta rifiuti in via Sonnino

A partire da lunedì 16 giugno 2025 inizieranno i lavori di rigenerazione urbana del centro storico di Montespertoli. L’intervento ha un valore complessivo di 590.000 euro interamente finanziati con risorse dell’ente e rappresenta un progetto strategico per migliorare l’estetica, la vivibilità e la capacità attrattiva del centro del paese. L’obiettivo è quello di trasformare via Roma e via Sidney Sonnino – l’asse che collega piazza del Popolo e piazza Machiavelli – in spazi pedonali rinnovati, più belli e fruibili, capaci di stimolare la vita sociale, commerciale e culturale del borgo.

La prima fase di cantiere interessa esclusivamente via Sidney Sonnino e ha inizio il 16 giugno e si concluderà da cronoprogramma il 19 ottobre. In questo periodo il servizio di raccolta dei rifiuti su via Sonnino subirà un cambiamento: la raccolta non sarà più porta a porta davanti al numero civico di ciascuna abitazione, ma in due aree che saranno appositamente recintate a questo scopo in via Guido Martini angolo via Sidney Sonnino e in piazza Machiavelli. Le due aree saranno dotate di apposita cartellonistica e saranno monitorate dagli ispettori ambientali di ALIA, che informerà la cittadinanza di questo cambiamento tramite appositi volantini distribuiti casa per casa. I contenitori della raccolta, dunque, potranno essere lasciati a partire dalle 20:00 del giorno precedente in una delle due aree e ritirati una volta effettuata la raccolta. A questo scopo, ALIA ha comunicato al Comune di Montespertoli che il giro di raccolta sarà effettuato indicativamente alle ore 6:00 di ogni mattina. Per tutta l’estate, invece, via Roma non subirà cambiamenti e non sarà interessata dai lavori.

Il progetto complessivamente prevede la completa ripavimentazione di via Sonnino e via Roma con materiali in pietra, mantenendo lo stesso livello di calpestio per tutta la sede stradale, la realizzazione di una nuova regimazione delle acque tramite griglie in ghisa, il posizionamento di nuovi arredi urbani e una diversa configurazione del traffico, con zone a traffico limitato, accessi meccanizzati per mezzi autorizzati e sedute ricavate dalla forma stessa della strada.

L’area all’incrocio tra via Roma, via Sonnino, via Dante Alighieri e via Martini sarà riconoscibile grazie a una diversa trama di pavimentazione, per indicare una zona promiscua in cui continuerà la circolazione dei veicoli (le auto, a lavori conclusi, circoleranno da via Trieste su via Martini, arriveranno all’incrocio delle “quattro strade” e proseguiranno su via Dante Alighieri).

All’ingresso di via Sonnino da piazza Machiavelli sarà installata una fioriera meccanizzata per consentire l’accesso solo a mezzi di soccorso, raccolta rifiuti e veicoli autorizzati per carico e scarico. Dall’altro lato, tra piazza del Popolo e via Roma, verrà ampliata la zona a traffico limitato, con l’introduzione di un dissuasore a catena automatizzato. È previsto anche il rifacimento delle isole spartitraffico per migliorare l’accesso ai parcheggi pubblici di piazza del Popolo.

L’intervento include quindi anche una riorganizzazione degli stalli di sosta intorno al centro storico. In particolare, saranno individuati nuovi posti auto lungo la vecchia via Volterrana, resa a senso unico da Baccaiano verso il centro, fino all’incrocio con via Aldo Moro e via Amedeo Bassi, infine anche la viabilità cambierà. Non sarà possibile percorrere via Sonnino, rimarrà aperta via Roma.

La cittadinanza tutta è invitata a segnalare eventuali criticità in fase di cantiere all’indirizzo email lavoripubblici@comune.montespertoli.fi.it.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa

