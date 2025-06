Al via terza edizione di Palazzuolo Strada Aperta 2025, l'estate fiorentina si colora con l'arte urbana

Torna Palazzuolo Strada Aperta: il festival di interventi di arte urbana sulle serrande nel quartiere storico di San Paolino a Firenze, organizzato dall’Associazione A Testa Alta E.T.S. con la curatela artistica di Street Levels Gallery. L’evento, giunto alla terza edizione, animerà le strade fiorentine dal 6 giugno al 27 luglio 2025 con arte, attività culturali e tour guidati.

La manifestazione propone un vero e proprio laboratorio artistico a cielo aperto, dove le serrande di negozi e attività saranno trasformate in opere di arte urbana site specific, grazie ad artisti italiani di fama internazionale come Andrea Casciu, Aris, Corn79, Dem, Enrico "Carne" Tuzzi, Etnik, Fabio Petani, Giga, Giulio Vesprini, Hogre, Kiki Skipi, Leonardo Dal Bo, Marco Rèa, Moradi Il Sedicente, Mr. Fijodor, Mr. Wany, Skan, Zed1 e Zero. Questa edizione porterà alla realizzazione di diciotto bandoni e una installazione.

Palazzuolo Strada Aperta continua a crescere, si amplia e contamina sempre più realtà. L’edizione 2025 sarà la più lunga mai realizzata finora, con oltre un mese di attività e ben diciannove street artist coinvolti - erano quindici nel 2024 e dieci nel 2023 - con sempre più interventi diffusi, capaci di attivare nuove connessioni e contaminazioni all’interno del tessuto urbano. Accanto alla storica via Palazzuolo e via Benedetta (già nel 2024), quest’anno saranno coinvolte anche via S. Paolino, via di Santa Lucia, via il Prato e via del Porcellana. Strade oggi poco valorizzate, ma cariche di memoria urbana come via del Porcellana che un tempo ospitava lo studio del pittore Botticelli. Grazie all’arte urbana, oggi, questi luoghi tornano a parlare, diventando veicoli di nuovi messaggi e riflessioni contemporanee.

Il filo conduttore delle opere realizzate sulle saracinesche sarà, come nelle precedenti edizioni, la prossemica. Questo tema offrirà ai nuovi artisti coinvolti nel festival l’opportunità di indagare, interpretare e raccontare le distanze, lo spazio urbano, chi lo vive e le relazioni che lo animano, ciascuno attraverso la propria espressione stilistica e sensibilità artistica.

Oltre alle serrande gli artisti daranno vita anche a una mostra collettiva, curata da Street Levels Gallery, che sarà ospitata negli spazi espositivi della galleria in via Palazzuolo 74 ar: un group show nel quale gli street artist avranno modo di raccontarsi attraverso opere realizzate in studio, in tempi e modi diversi. Il vernissage si terrà venerdì 6 giugno a partire dalle ore 17, la mostra sarà poi visitabile a ingresso gratuito sino al 27 luglio. Il festival propone inoltre, ogni domenica di giugno e luglio, visite guidate alla scoperta dello storico quartiere di San Paolino. Per i partecipanti che lo desiderano, i tour culmineranno con un aperitivo organizzato dal 25 Hours Hotel di Piazza San Paolino. Questi eventi sono cofinanziati dalla Fondazione CR Firenze nell’abito del progetto Recreos.

“Con la terza edizione di Palazzuolo Strada Aperta – sottolinea Sofia Bonacchi, co-fondatrice e direttrice di Street Levels Gallery- ribadiamo il nostro impegno per una trasformazione sociale del quartiere attraverso la cultura, affinché lo stigma che grava su via Palazzuolo ceda il passo al desiderio di viverla come un'area ancora tutta da scoprire nel cuore di Firenze. Il festival nasce da un'idea profondamente radicata nella visione di Street Levels Gallery: che l'arte urbana non sia soltanto espressione estetica, ma uno strumento di partecipazione attiva e rigenerazione urbana. Il riconoscimento della comunità che ci ha accolto è per noi la dimostrazione più autentica del valore che l'arte può avere nella vita quotidiana”.

"Ci sono tanti modo per riqualificare un pezzo di città e questo penso sia uno dei migliori - ha dichiarato l'assessora alle politiche giovanili Letizia Perini - un gruppo di giovani, artisti e semplici appassionati di arte, hanno deciso negli anni di prendersi cura di alcune strade del centro storico che hanno tanto bisogno di essere vissute". "In questo caso - ha sottolineato - si sono impegnati arricchendo una parte di Firenze con tante opere di arte contemporanea. La nostra città è conosciuta per i capolavori del Rinascimento ma oggi c'è bisogno anche di farla vivere nella contemporaneità. Siamo contenti che i giovani si stiano dedicando a rigenerare e rivitalizzare spazi urbani in modo continuativo".

La manifestazione si conferma sempre di più come un progetto collettivo, capace di incentivare un dialogo costante tra lo spazio pubblico e i residenti del quartiere, grazie all’arte urbana: un’interazione che mira a rigenerare e riqualificare l’area. Edizione dopo edizione il quartiere si sta trasformando in una vera e propria esposizione permanente a cielo aperto: un luogo di bellezza diffusa, da vivere e da raccontare.

Il Festival Palazzuolo Strada Aperta è un progetto promosso da A Testa Alta E.T.S., vincitore del bando Estate Fiorentina 2025 del Comune di Firenze e sostenuto da BigMat e Univer come sponsor tecnici.

Palazzuolo Strada Aperta III edizione: programma dal 6 giugno al 27 luglio 2025

- Realizzazione opere sulle serrande

In via Palazzuolo, via Benedetta, via di S. Paolino, via di Santa Lucia, via il Prato e via del Porcellana.

Gli artisti saranno:

- Andrea Casciu / Via Palazzuolo 11r

- Aris / Via Palazzuolo 86r

- Corn79 / Via di S. Paolino 25r

- Dem / Via il Prato 44r

- Enrico "Carne" Tuzzi / Via il Prato 30r e 32r

- Etnik / Via Benedetta 10r

- Fabio Petani / Via Palazzuolo 94r

- Giga / Via di Santa Lucia 15r

- Giulio Vesprini / Via del Porcellana 39r

- Hogre / Via Benedetta 4r

- Kiki Skipi / Via Palazzuolo 87r

- Leonardo Dal Bo / Via di Santa Lucia 22r e 24r

- Marco Rèa / Via Palazzuolo 15r

- Moradi Il Sedicente / Via Palazzuolo 28/68r e 10

- Mr. Fijodor / Via Palazzuolo 134r

- Mr. Wany / Via Palazzuolo 25r e 27r

- Skan / Via Palazzuolo 111r e 113r

- Zed1 / Via Palazzuolo 120r

- Zero / Via Benedetta 7r

- Mostra collettiva

La Street Levels Gallery ospita e cura una mostra collettiva con le opere degli artisti coinvolti nella realizzazione delle serrande.

Dove: Street Levels Gallery, Via Palazzuolo 74ar, Firenze

Vernissage: venerdì 6 giugno, dalle 17 alle 23.00 con ingresso libero

Orari apertura mostra: dal martedì alla domenica, 10-13 15-19

Ingresso gratuito

Informazioni: www.streetlevelsgallery.com

- Tour del quartiere San Paolino

Nelle domeniche di giugno e luglio saranno organizzati tour guidati alla scoperta del quartiere e delle opere realizzate durante le edizioni del festival. Per i partecipanti che lo desiderano i tour culmineranno con un aperitivo organizzato dal 25 Hours Hotel di Piazza San Paolino

Per info e prenotazioni: info@streetlevelsgallery.com; associazioneatestaaltaets@gmail.com.

BIOGRAFIE

Street Levels Gallery

Street Levels Gallery è la prima e unica galleria d’arte urbana contemporanea a Firenze, un centro di ricerca, esposizione e produzione culturale che diffonde visioni underground per trasformare il territorio. Fondata nel 2016 dall’incontro tra artisti e produttori culturali, la galleria esplora le molteplici interazioni tra arte urbana, spazio pubblico e contesto espositivo, ridefinendo i confini tra pubblico e opera d’arte. Ha creato un ponte tra strada e galleria, contribuendo alla legittimazione della cultura urbana come linguaggio artistico contemporaneo.

Oltre all’attività espositiva, Street Levels cura interventi artistici pubblici e privati, laboratori, talk e presentazioni, con l’obiettivo di abbattere le barriere tra arte e spazio urbano. Indagando l’arte urbana nelle sue molteplici declinazioni—dal writing al nuovo muralismo, dalla street art al subvertising—si configura come un laboratorio culturale in continua evoluzione.

A Testa Alta E.T.S.

Sin dal 2016 l’Associazione Culturale A Testa Alta E.T.S. si impegna in modo costante e pervasivo nell’organizzazione e nella promozione di eventi e attività̀ artistiche e culturali inerenti all’arte urbana, impiegandola come strumento di riappropriazione collettiva dello spazio pubblico. L’obiettivo dell’associazione è quello di creare uno spazio articolato capace di indagare e fare informazione sui vari livelli di interazione dell’arte tra strada, pubblico e spazio espositivo, con il chiaro intento di riportare la città ad essere quello spazio di immersione e di crescita nel quale ricercare la propria identità individuale e collettiva, e fornire chiavi di lettura più immediate per interpretare il presente e costruire il futuro.

Fonte: Ufficio Stampa