Appello dei Giovani Democratici a Giani: 'Marco Carrai incompatibile con la presidenza della Fondazione Meyer per il suo ruolo di Console Onorario di Israele'

“IL CONSOLE ONORARIO DI ISRAELE NON PUO’ PRESIEDERE LA FONDAZIONE DEL MEYER DI FIRENZE” è questo l’appello lanciato dai Giovani democratici al Presidente Giani per chiedere di rimuovere il presidente del più grande ospedale pediatrico della Toscana, Marco Carrai. La petizione ha raccolto velocemente molte adesioni tra cui quella dei giovani democratici della Toscana e delle singole Federazioni locali, ma anche quella del movimento cinque stelle regionale e della segreteria regionale di Sinistra Italiana nonché delle loro corrispettive giovanili.tra i primi firmatari anche Maurizio Brotini, presidente di Ires Toscana e già segretario regionale della Cgil Toscana.

“Carrai è console onorario di Israele per toscana, Emilia-Romagna e Lombardia” spiega Enrico Bruni, segretario dei GD Pisa “ dopo le forti prese di posizione da parte del presidente della regione Puglia, del presidente della regione Emilia-Romagna e dopo i passi in avanti fatti dal presidente Giani a favore dell’autodeterminazione del popolo palestinese, crediamo che la politica Toscana debba adesso lanciare un forte segnale”.

"Le parole non fermeranno quello che sta compiendo il Governo Netanyahu verso i bambini e le bambine: 20 mila morti, il 93% è a rischio critico di carestia e migliaia non possono essere curati per la carenza di medici e medicine. Per questo le proposte di legge regionale, depositatati dal Partito Democratico e M5S, non possono essere solamente un manifesto di intenti, ma devono fin da subito essere un atto

sostanziale. Dobbiamo interrompere tutte le relazioni con il Governo di Israele e i suoi rappresentanti nella Regione Toscana, non ci possono essere tentennamenti" afferma Bernardo Taddei, segretario dei GD della Federazione di Livorno.

"I Giovani Democratici denunciano da tempo il massacro a Gaza, rispetto al quale non ci siamo mai vergognati ad associare la parola genocidio" lo rivendica Simone Zetti segretario GD Firenze. “Adesso che finalmente molte istituzioni stanno scegliendo in modo chiaro di

stare dalla parte di chi ne è vittima, ci auguriamo che non servano ulteriori migliaia di morti prima di porre fine a questa macabra incompatibilità etica di ruoli".

Sulla vicenda è intervenuto anche il segretario regionale della giovanile del PD, Filippo Giomini: “l’etica pubblica nella quale crediamo interroga le coscienze di ciascuno di fronte ai crimini commessi da Netanhyau in Palestina e non può lasciare spazio ad ambiguità. Non si

mette in dubbio il lavoro svolto in qualitá di Presidente della Fondazione Meyer, tuttavia ciascun funzionario pubblico dovrebbe praticare i principi democratici scolpiti nella nostra costituzione; diversamente e rimanendo indifferenti si conservano ruoli ma non i valori a cui le istituzioni sono deputate a dare rappresentanza”.

Fonte: Giovani Democratici Livorno

