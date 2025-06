Arrestato dirigente dei Vigili del fuoco a Livorno per corruzione su permessi antincendio

Un dirigente provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno è stato arrestato con le accuse di corruzione e riciclaggio nell’ambito di un’indagine della Procura di Livorno. L’uomo è finito in carcere a seguito di un'inchiesta che ipotizza il rilascio illecito di certificazioni di agibilità antincendio in cambio di denaro.

L’arresto è stato eseguito dalla squadra mobile, che ha anche condotto una vasta operazione con circa 30 perquisizioni e sequestri di documenti e materiale informatico. Le indagini coinvolgono altri soggetti, attualmente indagati ma non destinatari di misure cautelari.

Il dirigente, appartenente all’unità "Prevenzione incendi e vigilanza" del comando di Livorno, risiede in provincia di Pisa. Al momento si trova nel carcere Le Sughere in attesa di essere interrogato dal giudice per le indagini preliminari (GIP).

La Procura mantiene il massimo riserbo sugli sviluppi dell’inchiesta, che mira a far luce su un presunto sistema di corruzione legato a pratiche antincendio. L’indagine ha destato particolare attenzione per il ruolo delicato ricoperto dal dirigente, responsabile di un settore chiave per la sicurezza pubblica.

