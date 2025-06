Bus contro guardrail a Cortona: quattro feriti, uno è grave

Paura nella tarda mattinata di oggi lungo la Siena-Bettolle, in località Pietraia nel comune di Cortona, in provincia di Arezzo. Un pullman turistico con a bordo 56 persone di origine filippina è rimasto coinvolto in un incidente. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo avrebbe sbandato, finendo contro il guardrail e riportando danni alla fiancata destra. Non risultano coinvolti altri veicoli.

Il bilancio provvisorio parla di quattro feriti: uno in codice rosso e tre in codice giallo. Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorsi del 118 di Arezzo, con l’elisoccorso Pegaso 1, ambulanze infermierizzate, un’automedica e il gruppo Maxi Emergenze, attivato viste le numerose persone coinvolte.

I vigili del fuoco, le forze dell’ordine e la protezione civile hanno garantito assistenza e supporto ai passeggeri illesi, che sono stati seguiti da un team per il supporto psicologico e logistico. Le operazioni di triage e di assistenza sono ancora in corso.

