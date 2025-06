Cambia la viabilità in via Duprè, FdI: "Segnalazioni dei cittadini si fanno soluzioni concrete"

“Accogliamo con favore la notizia dell’imminente avvio dei lavori di modifica alla viabilità presso l’incrocio tra via Duprè e via Cellini. Si tratta di un intervento atteso, finalizzato a ridurre il rischio di incidenti e a migliorare la sicurezza stradale in una delle aree più critiche della viabilità cittadina” – dichiara Cosimo Carriero, Capogruppo di Fratelli d’Italia Empoli.

“È un risultato importante, che conferma l’efficacia del lavoro portato avanti dal nostro Gruppo Consiliare. Abbiamo raccolto e trasformato in azione istituzionale le segnalazioni dei cittadini, che ci avevano rappresentato la pericolosità dell’incrocio, dove la visibilità è spesso compromessa dalla sosta irregolare dei veicoli. Una criticità confermata anche dalla Polizia Municipale” – prosegue Carriero.

“Ma questo non è un caso isolato. Con lo stesso spirito di servizio e attenzione al territorio, Fratelli d’Italia Empoli ha recentemente ottenuto altri risultati tangibili, sempre a partire dalle istanze dei cittadini, a titolo di esempio:

• la rimozione dei rifiuti abbandonati da anni sotto l’antenna Telecom nei pressi del cimitero

di Sant’Andrea, grazie a una nostra interrogazione mirata;

• la sollecitazione all’Amministrazione per affrontare il fenomeno dei senzatetto che stazionano sulle panchine del centro cittadino e del Parco Mariambini, su cui abbiamo ottenuto risposte concrete dal vicesindaco Mennuti;

• l’avvio dei lavori di sfalcio e pulizia nella zona tra via Enea Galletti e il parco pubblico di Ponzano, per garantire sicurezza e decoro urbano, che sarà completato poi, come garantitoci dall’amministrazione, nel mese di ottobre;

• la pulizia del parcheggio tra via Giambattista Vico e via dei Cappuccini, dove erano presenti rifiuti speciali molto pericolosi abbandonati da tempo.

“Tutti questi interventi dimostrano che un’opposizione può e deve essere seria, costruttiva e radicata nel territorio. Fratelli d’Italia Empoli non si limita a denunciare o a fare sterile polemica: ascolta, interviene e ottiene risultati”– sottolinea Carriero.

“Vedere questi risultati ci spinge ancora di più ad essere presenti, attivi e pronti ad ascoltare qualsiasi istanza dei cittadini. Con i colleghi Francesca Peccianti e Danilo Di Stefano lavoriamo ogni giorno per essere vicini alle persone, raccogliere le loro segnalazioni, confrontarci tra noi e farci portavoce in Consiglio Comunale delle esigenze reali del territorio.È questa la politica in cui crediamo noi: fatta di ascolto, presenza costante e impegno concreto” – conclude Cosimo Carriero.

Fonte: FdI Empoli