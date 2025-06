Caos in FiPiLi, maxitamponamento tra cinque auto in zona Empoli

Maxitamponamento in FiPILI. I vigili del fuoco di Empoli sono intervenuti verso le 17 al km 25 in direzione Firenze, nella zona di Empoli, per un incidente stradale avvenuto tra cinque autovetture. Sul posto la squadra ha effettuato la messa in sicurezza dei veicoli, dopo che gli occupanti erano usciti dalle auto.

Il tratto è stato chiuso e si registrano 4 chilometri di coda tra San Miniato ed Empoli, in direzione Firenze. Sulla carreggiata opposta sono segnalati 3 chilometri di coda per curiosi.

