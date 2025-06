Caro bollette, banchini Lega a Fucecchio: la soddisfazione di Cordone

" Dopo le iniziative dei giorni scorsi al mercato di Fucecchio (Fi), sono estremamente soddisfatto dell'attività che come Lega stiamo portando avanti sul territorio della Città che ha dato i natali a Indro Montanelli anche perché le persone che si impegnano insieme a me, sono molto motivate e hanno contribuito a creare un gruppo di lavoro coeso e affiatato". Così si esprime Marco Cordone (Segretario della locale Sezione del Carroccio e Vicesegretario Provinciale Vicario di Firenze della Lega Salvini Premier) che continua:

"In 4 settimane abbiamo distribuito circa 4.000 volantini sul cosiddetto 'CARO BOLLETTE' e cercato di offrire un aiuto concreto a tutti quei cittadini che sono venuti al nostro gazebo del mercoledì o che ci hanno telefonato, dando dei consigli pratici per risparmiare mediamente 400 euro l'anno sulle bollette di luce e gas e ricordando che per entrare nel mercato a tutele graduali, c'è tempo fino al 30 giugno del corrente anno, verificando che tutti i dettagli e le informazioni si trovino sul sito di arera.it .

La gente però, ci chiede anche certezze sulle questioni della Tutela dell'Ordine pubblico e della Sicurezza dei cittadini, partendo dal presupposto che non c'è Libertà senza Tutela dell'Ordine pubblico e Sicurezza. Su questa linea di confronto mi sento di poter dire tranquillamente che quando noi parliamo di 'Tolleranza Zero' per chi delinque, intendiamo dire anche sulla base di nostre tragiche esperienze famgiliari, che l'applicazione della pena nei confronti di chi delinque, deve rispondere a criteri di certezza ed effettività e la stessa pena va applicata senza sconti e permessi vari, tenendo presente che se la pena è dura, è anche certa ed i criminali devono stare in galera. Diffidiamo di tutti quei soggetti che parlano di percezione di insicurezza da parte della gente. La gente vuole una vita normale senza vivere l'apprensione di essere aggredita in casa o per la strada. Inoltre, in riferimento all'annosa questione dello spaccio della droga nelle Colline delle Cerbaie, apprezziamo molto le iniziative costanti delle Forze dell'Ordine per debellare questi fenomeni criminali e appoggiamo in pieno il loro operato contro lo spaccio e il degrado, con convinzione e coscienti che con l'approvazione da parte del Parlamento del Decreto Sicurezza gli uomini e le donne dei Carabinieri, delle Polizie e della Guardia di Finanza, possano operare al meglio nell'interesse di tutta la Comunità".

E conclude il Segretario leghista, Cordone:"Fucecchio è uno dei Comuni più importanti della Città Metropolitana di Firenze ed è particolare perché è soggetto socio economico autorevole nel Comprensorio del Cuoio e della Pelle e secondo Comune dopo Empoli, dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa; conseguentemente merita da parte delle Istituzioni preposte la massima attenzione. Come forza politica presente sul territorio lavoriamo e lavoreremo per questo in sinergia con la nostra Capogruppo in Regione Elena Meini, con il Consigliere Giovani Galli e con i nostri Europarlamentari On. Vannacci e Ceccardi".-

