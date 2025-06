Caso Frumuzache, la procura analizza 7 anni di chiamate

La procura di Prato ha disposto l’analisi approfondita del traffico telefonico relativo agli ultimi sette anni dei numeri riconducibili a Vasile Frumuzache, il 32enne romeno reo confesso dei femminicidi di Denisa Maria Adas e Ana Maria Andrei.

L’indagine, coordinata dal procuratore Luca Tescaroli, punta ora a ricostruire nel dettaglio la rete di contatti dell’uomo, una guardia giurata in servizio in Toscana, che ha già ammesso di aver ucciso le due giovani donne tra Montecatini Terme e Prato.

Saranno esaminati i tabulati di tutti gli apparecchi, fissi e mobili, che Frumuzache ha utilizzato dal 2018 a oggi. L’obiettivo degli investigatori è duplice: verificare eventuali collegamenti con altre persone scomparse e chiarire se esistano contatti che possano far ipotizzare ulteriori reati, o anche solo far luce sui movimenti e le frequentazioni del vigilante nei periodi in cui si sono verificate le sparizioni.

L’analisi dei tabulati potrebbe rivelarsi cruciale anche alla luce dei sospetti emersi nelle ultime ore, secondo cui le vittime del killer potrebbero essere più di due.