Caso Frumuzache: la procura indaga su possibili altre donne uccise

La lista delle vittime di Vasile Frumuzache potrebbe non fermarsi a Denisa Maria Adas e Ana Maria Andrei. Nuovi elementi emersi durante la perquisizione dell’abitazione del 32enne romeno a Monsummano Terme hanno spinto gli inquirenti della procura di Prato a ipotizzare l’esistenza di ulteriori casi ancora non scoperti.

L’indagine, partita dai due femminicidi di cui Frumuzache ha già confessato la responsabilità, sta ora prendendo una piega ancora più inquietante. I dettagli degli oggetti sequestrati o dei riscontri ottenuti non sono stati resi noti, ma fonti vicine alle indagini riferiscono che i segnali raccolti sono sufficienti per far pensare che il vigilante possa aver colpito più volte.

Il sospetto degli investigatori è che Frumuzache possa aver avuto contatti con altre donne, forse anch’esse scomparse o finite nel giro della prostituzione, come Denisa e Ana Maria. Il timore, ora, è che il caso possa allargarsi ben oltre le due vittime ufficiali.

Intanto, è attesa per domani mattina l’udienza di convalida del fermo in carcere per l’uomo, accusato di omicidio e soppressione di cadavere.