Consiglio comunale di Empoli, prossima seduta mercoledì 11 giugno

Il Consiglio comunale di Empoli si riunirà mercoledì 11 giugno 2025, alle 18 con eventuale prosecuzione dei lavori alle 21, nell’aula al primo piano del Palazzo Municipale di via Giuseppe del Papa, 41.

Come di consueto i lavori potranno essere seguiti anche in diretta sull’apposita piattaforma empoli.consiglicloud.it e sul canale Facebook Comune di Empoli.

Di seguito i punti all'ordine del giorno:

1 comunicazioni del sindaco e del presidente del consiglio.

2 interrogazione a risposta orale presentata dal gruppo consiliare fratelli d'italia su riattivazione del controllo di vicinato - chiarimenti su protocollo vigente, soggetti incaricati e modalita' operative

3 interrogazione a risposta orale presentata dal gruppo consiliare fratelli d'italia su verifica dell'attuazione, dei costi e dei risultati dei progetti hugo e hugo 2 - where do hu/go?

4 interrogazione a risposta orale presentata dal gruppo consiliare fratelli d'italia su fornitura di materiale stabilizzato per la manutenzione della via di mezzo

5 interrogazione a risposta orale presentata dai gruppi consiliari buongiorno empoli - siamo empoli e movimento 5 stelle su aumento di certificazioni ai sensi della legge 104/92 e proroga progetto classe +

6 ratifica delibera di giunta n. 110 del 14/05/2025 avente ad oggetto bilancio di previsione 2025-2027 - approvazione variazioni assunte con i poteri del consiglio per motivi di urgenza

7 piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2025-2026-2027, ai sensi dell’art. 58, comma 1, del decreto legge n. 112/2008 convertito nella legge n. 133/2008. 1° variazione per le annualita' 2025- 2026 -approvazione.

8 programma triennale opere pubbliche 2025-2026-2027 - elenco annuale 2025 - 1^ variazione per le annualita' 2025/2026 ai sensi del d.lgs 36 del 31/03/2023

9 variazioni al bilancio di previsione 2025-2027

10 mozione presentata dal gruppo consiliare centrodestra per empoli su realizzazione di parchi giochi e strutture sportive resilienti alle alluvioni e alla siccità nel comune di empoli

11 odg presentato dai gruppi consiliari buongiorno empoli – siamo empoli e movimento 5 stelle sulla riconversione del settore zootecnico per la progressiva transizione agroecologica degli allevamenti intensivi

12 mozione presentata dai gruppi consiliari alleanza verdi e sinistra, alessio mantellassi sindaco, partito democratico, questa è empoli per la promozione alla partecipazione al voto in occasione dei referendum promossi dalla cgil sul lavoro

13 mozione presentata dal gruppo consiliare alleanza verdi e sinistra “l’europa scelga la pace e non investa nelle armi a discapito del benessere dei suoi cittadini”

14 mozione presentata dal gruppo consiliare partito democratico “europa”

15 mozione presentata dai gruppi consiliari buongiorno empoli – siamo empoli e movimento 5 stelle per divieto di uso di erbicidi contenenti glifosate sul territorio comunale

16 mozione presentata dal gruppo consiliare centrodestra per empoli su applicazione riduzione retta e mensa nidi d’infanzia e asili nido in caso di assenza per malattia prolungata dei bambini

17 mozione presentata dal gruppo consiliare centrodestra per empoli su apertura sportello informativo comunale relativo alle agevolazioni sulle bollette dell’energia elettrica per i soggetti vulnerabili

18 mozione presentata dai gruppi consiliari buongiorno empoli - siamo empoli e movimento 5 stelle su superare l’emergenza per prevenire dissesto idrogeologico e rischio idraulico nel territorio.

19 mozione presentata dai gruppi consiliari buongiorno empoli - siamo empoli, movimento 5 stelle e centro destra per empoli per la modifica del regolamento comunale sull'istituto del referendum

20 mozione presentata dal gruppo consiliare fratelli d'italia su adesione alla carta di verona sul salvataggio delle persone con disabilità in caso di disastri

