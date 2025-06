Continuano a Cerreto Guidi gli interventi per la disinfestazione contro le zanzare

L’Amministrazione comunale di Cerreto Guidi sta proseguendo gli interventi di disinfestazione contro le zanzare, effettuati con varie modalità, in particolare attraverso compresse immesse in caditoie che sciogliendosi sulla superficie dell’acqua causano la morte delle larve degli insetti, attraverso la distribuzione di formulati liquidi con pompe a mano o automontate e infine con formulati granulari distribuiti con un dosatore di precisione manuale.

L’obiettivo del Comune di Cerreto Guidi è quello di contenere la proliferazione delle zanzare con interventi programmati sul territorio che sono iniziati nello scorso mese di marzo e che proseguiranno fino ad ottobre.

Durante il mese di marzo, su tutto il territorio comunale, sono stati trattati 671 tombini; nel mese di aprile 572, mentre nel mese di maggio i tombini interessati dagli interventi sono stati 508.

Tutto questo senza dimenticare la decisiva collaborazione dei cittadini; oltre agli interventi nelle aree pubbliche, è infatti importante che i cittadini intervengano anche in giardini e terrazze privati, eliminando le raccolte di acqua e effettuando interventi larvicidi per le acque non eliminabili.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio Stampa

