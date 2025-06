Disabilità, Forza Italia Fucecchio attacca: “Garante confermato, ma quattro anni senza risultati”

Dopo la recente conferma di Mariano Gasperini nel ruolo di Garante della Disabilità per il Comune di Fucecchio, Forza Italia – attraverso una nota del capogruppo Simone Testai – esprime forti perplessità sull’efficacia del suo primo mandato e richiama l’amministrazione comunale a un maggior impegno sul tema dell’accessibilità. In particolare, il gruppo segnala alcune criticità rimaste irrisolte e denuncia la mancata risposta a segnalazioni ufficiali inviate nei mesi scorsi. Di seguito il comunicato integrale:

Apprendiamo dalla stampa che dopo due mesi dalla nomina ufficiale avvenuta con decreto sindacale del 4 marzo 2025, il sig. Mariano Gasperini è stato confermato nel ruolo di Garante della disabilità per il Comune di Fucecchio.

Il garante della disabilità è senz'altro una figura istituzionale nella quale i nostri concittadini, confidano molto per risolvere quelle criticità che impediscono soprattutto alle persone disabili, e con fragilità di poter frequentare tutti gli spazi pubblici a cui una buona amministrazione dovrebbe garantire la fruizione indistintamente a tutti i cittadini.

Per questo ci rivolgiamo al "nuovo" garante perché possa svolgere il proprio lavoro come da lui stesso precisato al momento della sua presentazione avvenuta il 4 giugno perché “nessuno sia trascurato o discriminato”.

Proprio per questo motivo cogliamo l'occasione, di ricordare al tempo stesso al medesimo ed all'amministrazione comunale, ed in particolare all'assessore alle politiche sociali, Emiliano Lazzeretti, che ancora non abbiamo avuto risposta alla nostra segnalazione sull'inaccessibilità al giardino pubblico in via Mazzone a San Pierino interdetto alle persone che si muovono con la sedia a rotelle per cancello chiuso e rampa di accesso disabili non a norma, oltre al mancato funzionamento del servo-scala e scala mobile in piazza P. Giovanni II che conducono agli ascensori di accesso all'ospedale.

Il fatto di non aver ancor risposto alla nostra mail del 17 aprile 2025, e nemmeno al sollecito inviato allo stesso Garante dal

Difensore Civico Regionale il 21 maggio 25, rappresenta già una inadempienza; paradosso per una pubblica amministrazione, che si vanta di essere in prima linea nell'inclusione delle persone fragili.

E proprio in relazione a quest'ultimo aspetto auspichiamo che il Garante possa rispondere quanto prima alle nostre istanze di aprile e al successivo sollecito del difensore civico del 21 di maggio perchè i problemi dei cittadini non si risolvono solo facendo belle dichiarazioni, ma soprattutto attivandosi in modo concreto nei confronti dell'amministrazione per la reale risoluzione dei problemi; cosa che dal giugno 2021 (data di insediamento del primo mandato) sembra non aver fatto, ne rappresenta una evidenza il mancato funzionamento da diversi anni del monta scale e scala mobile per disabili nel parcheggio del presidio ospedaliero di via Sottovalle; per il quale lo stesso Gasperini era già stato interessato nel precedente incarico; anche per questo sempre in data 21 maggio abbiamo richiesto copia delle relazioni annuali sulle iniziative intraprese e dei risultati ottenuti che ai sensi dell'art. 13 del proprio regolamento, il garante delle disabilità avrebbe dovuto redigere, dandone ampia pubblicità, e di cui ad oggi non abbiamo ancora ricevuto copia.

Nei primo quattro anni di incarico il sig. Gasperini si è dimostrato totalmente inadempiente alla funzione; ci auguriamo che nei prossimi quattro, cambi profondamente il modo di fare, speriamo infatti di vedere recepite anche a breve le nostre istanze; continuando a informarlo come sempre fatto delle varie problematiche che i cittadini ci riferiranno.

Simone Testai, Capogruppo Gruppo Consiliare Forza Italia - Fucecchio

Notizie correlate