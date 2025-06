Ecco 3 bandi in apertura per innovazione digitale borghi, CCN e cooperative comunità

Riaprono oggi tre bandi per sostenere l’innovazione digitale dei Centri Commerciali Naturali, dei borghi e delle cooperative di comunità. I tre avvisi pubblici mettono complessivamente a disposizione 10,5 milioni di euro e resteranno aperti fino al prossimo 5 settembre. Sono finanziati con il Programma regionale Fesr 2021-27 e rientrano nel progetto Giovanisì, ideato dalla Regione per promuovere l’autonomia dei giovani. Il soggetto gestore è Sviluppo Toscana.

Innovazione digitale nei Centri Commerciali Naturali (5 milioni di euro)

Il bando punta a sostenere la crescita e la qualificazione intelligente, sostenibile ed inclusiva delle imprese inserite nei Centri Commerciali Naturali, ed è rivolto a organismi di gestione dei CCN, singoli o in forma associata (consorzio, contratto di rete, ATI con durata non inferiore a 5 anni). Prevista una premialità per i progetti che includono giovani nei gruppi di lavoro. I progetti devono prevedere l’utilizzazione in modo condiviso di tecnologie e servizi digitali finalizzati al miglioramento della qualità dei prodotti, la fidelizzazione del cliente e soluzioni di economia circolare attraverso ad esempio la progettazione, realizzazione e aggiornamento del sito web del CCN e azioni di social media marketing per migliorare la visibilità del centro commerciale naturale e delle singole imprese e promuovere nuovi prodotti e servizi. Il contributo a fondo perduto non potrà superare l’80% del costo totale del progetto.

Innovazione digitale nei borghi (4 milioni di euro)

In questo caso il sostegno riguarda la realizzazione di progetti per lo sviluppo dei borghi, attraverso il rinnovamento del tessuto economico e sociale, all’interno della strategia di mercato e dei processi di transizione digitale ed ecologica. Destinatari sono micro, piccole e medie imprese e professionisti, in forma singola o associata, soggetti titolari di partita IVA iscritti al registro imprese/ REA. Anche in tal caso prevista una premialità per i progetti che destinati ad incrementare l’occupazionale di giovani. Questi gli ambiti dei processi di digitalizzazione che dovranno essere inclusi nei progetti: manifattura e artigianato digitale; promozione turistica e culturale del patrimonio dei borghi; sviluppo e creazione di reti di collaborazione, marchi di prodotto o territoriali; sviluppo di e-commerce; implementazione di pratiche di economia circolare. Contributo a fondo perduto fino al 60% del costo totale del progetto.

Innovazione digitale delle cooperative di comunità (1,5 milione di euro)

Obiettivo del terzo bando è agevolare progetti imprenditoriali provenienti da cooperative di comunità, orientati a realizzare attività di rigenerazione del tessuto sociale ed economico attraverso la valorizzazione sostenibile delle risorse dei territori alle prese con fragilità sociali, demografiche, ambientali ed economiche. Il bando si rivolge a micro, piccole e medie imprese nella nella forma di cooperativa di comunità; forme associative costituite da cooperative di comunità (con personalità giuridica se costituite da almeno 10 cooperative di comunità). Anche in questo caso previste premialità per progetti che coinvolgono giovani. Il contributo a fondo perduto non deve superare l’80% del costo totale del progetto.

Per tutti e tre i bandi gli investimenti di progetto minimi ammissibili ammontano a 20 mila euro.

Fonte: Regione Toscana