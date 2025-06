Cambia la sosta in piazza della Vittoria: stretta contro le soste selvagge

Un nuovo piano di sosta per disciplinare il parcheggio in centro, dando una risposta alle richieste provenienti da cittadini e commercianti, con 30 posti a disposizione. Nuovi poteri sanzionatori per gli ausiliari del traffico, per contrastare la sosta selvaggia e incontrollata. Nuovi abbonamenti trimestrali a prezzo calmierato per chi lavora in centro.

Con la delibera 65 del 26 marzo 2025 la giunta comunale ha aggiornato il disciplinare di attuazione della zona a controllo sosta Zcs e il piano sosta. Dopo alcuni anni dalle ultime modifiche, sono stati individuati degli elementi tecnici e funzionali da poter migliorare per perfezionare il servizio e venire incontro alle esigenze degli utenti. Il servizio in concessione è andato a regime nel 2019, con gestione a cura del raggruppamento temporaneo di impresa composto dalla ditta Input Srl di Genova e la ditta Abaco SpA di Padova.

Saranno istituiti gli stalli sosta in via Tinto da Battifolle e in piazza della Vittoria. Con una disciplina chiara e univoca sui parcheggi, le soste saranno controllate in un'area di grande attrattiva per il commercio. Vediamo le modifiche.

LA NUOVA MAPPA DI PIAZZA DELLA VITTORIA - Su via Tinto da Battifolle saranno inseriti 8 stalli prima dell'incrocio con via Socco Ferrante e uno stallo di carico/scarico. Per piazza della Vittoria ci saranno nuovi stalli per ogni lato della piazza. Dal lato bar Vittoria ci saranno due stalli in più a pagamento e un terzo per il carico e scarico, sul lato Casa del Bambino 4 stalli a pagamento, 2 carico-scarico e due per disabili (sarà necessario rimuovere la rastrelliera bici). Quattro nuovi stalli saranno sul lato Unione dei Comuni, sei di fronte alle fermate del bus e sei sul lato farmacia-Vinegar. Un totale di 30 posti regolati dalle strisce blu, sistemati in sicurezza e in conformità con il codice della strada, oltre a 3 per disabili e 4 per carico-scarico. Questi ultimi in parte già presenti e che vengono mantenuti. La tariffa di piazza della Vittoria e via Tinto da Battifolle sarà uguale a quella attualmente vigente sul primo tratto di via Roma. Sarà così data omogeneità alla sosta nell'area più centrale di Empoli.

Il piano sosta prevede anche la sosta a pagamento attuata su ambo i lati di via Fattori e via D'Azeglio (al momento solo un lato era con stalli blu), in zona Santa Maria.

NUOVI ABBONAMENTI PER LA SOSTA E PIAZZA GRAMSCI A GIORNATA A FORFAIT - Cambia anche il pagamento per la sosta dell'intero giorno in piazza Gramsci. Considerate la media della durata delle soste attivate con tariffa senza limite massimo, le abitudini della cittadinanza e la conformazione dell’area, è stata stabilita anche una tariffa forfettaria di 4,20 euro al giorno (rispetto ai 6,30 euro attuali), identica a quella presente in viale Buozzi. Una tariffa ridotta, utile per chi vive per ore e ore nella città. Rimangono in vigore i prezzi orari.

Le modifiche per il disciplinare riguardano inoltre l'aumento di abbonamenti trimestrali per la sosta (30 euro il costo), da 225 a 275, con un saldo positivo di 50 nuovi abbonamenti. Questo aumento andrà a coprire l'intero periodo del cantiere del nuovo teatro, per il quale sono stati limitati i posti sul retro del Palazzo delle Esposizioni.

AUSILIARI DEL TRAFFICO POTRANNO FARE MULTE - Infine, sarà possibile per gli ausiliari del traffico incaricati avere i poteri sanzionatori indicati dell’art. 12 bis del codice della strada. Se fino a oggi le multe erano legate solo al pagamento della sosta o a un parcheggio che impedisce l'accesso in uno stallo blu, questa estensione porterà gli ausiliari a comminare sanzioni su tutti i tipi di divieti di sosta nelle aree a pagamento. Quindi un parcheggio sul marciapiede o sulla pista ciclabile, o ancora davanti a un divieto di sosta, potrà essere sanzionato direttamente dagli ausiliari e non demandato agli agenti di polizia municipale.

MICROCAR NEGLI STALLI PER AUTO - Si ricorda che a Empoli le microcar o minicar, secondo ordinanza 83 del 4 marzo 2025, sono equiparate alle auto e non ai motocicli. Per cui vige il divieto di sosta dei quadricicli a motore negli spazi riservati ai ciclomotori e motocicli.

Il sindaco di Empoli specifica che il nuovo piano sosta è frutto di una riflessione avviata da tempo con i commercianti, per disciplinare un'area che deve essere vissuta come il salotto buono della città. Con la sosta selvaggia e senza regole, questo obiettivo non può essere raggiunto. Dunque l'unione tra un nuovo piano sosta e l'azione sanzionatoria degli ausiliari crea i presupposti per una gestione efficace dell'intera viabilità nel centro.

L'assessora alla Polizia Municipale ha commentato che per disegnare una volta per tutte il futuro della piazza, serve quella tranquillità che ora manca, a causa dell'attuale uso illegittimo della sosta. Con questi provvedimenti contiamo di recuperarla. Offriamo più parcheggio e più controlli grazie al lavoro degli ausiliari, in collaborazione con la società Tempolibero, che garantiranno, insieme alla polizia municipale, anche il rispetto di chi va in bicicletta nelle piste ciclabili, delle persone con disabilità che hanno diritto di trovare i marciapiedi liberi dalle auto e di tutte le persone che vivono le piazze e le strade.

L'assessore alla Mobilità afferma che, con l'ingresso a regime del nuovo piano sosta, si punta ad arginare in quelle zone il fenomeno di auto ferme in palese divieto, creando anche disagi per bus e la viabilità. La strada e la piazza consentono di realizzare questi stalli di sosta e quindi abbiamo agito in tal senso

Infine l'assessore al Commercio si dice soddisfatto della rinnovata sinergia con il mondo del commercio empolese per gestire insieme un cambiamento così importante.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

