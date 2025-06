Frazioni al Centro, focus a Fontanella sulle casse di espansione

Nuovo appuntamento con Frazioni al Centro, il giro delle frazioni di Empoli voluto e pensato dal sindaco e dalla giunta comunale per esporre la programmazione dei lavori del programma di mandato e del Piano Frazioni e Quartieri in tanti luoghi della città. La tappa di ieri, giovedì 5 giugno, si è svolta al circolo Arci di Fontanella, alla presenza di un nutrito gruppo di cittadine e cittadini. A poche settimane dall'appuntamento alla vicina Sant'Andrea, sono stati ribaditi molti degli impegni già presi, oltre a mostrare lo studio per le due casse di espansione per il rio di Fontanella e il rio di Sant'Andrea.

Dopo la consueta presentazione della giunta e degli obiettivi legati alle manutenzioni (riorganizzazione del settore, assunzioni progressive e aumento delle risorse per manutenzione strade, marciapiedi e verde pubblico), il sindaco è entrato nel vivo del programma di mandato, ecco i punti principali

- Realizzare un nuovo giardino per la frazione nel campo pubblico accanto al campo sportivo di via Matteotti - All'apertura del bando ministeriale Sport e Salute chiamato Illumina, rivolto ai Comuni per candidare le aree di frazione, Empoli ha partecipato con una proposta per Sant'Andrea-Fontanella. Il finanziamento di massimo 200mila euro potrebbe portare, in caso di vittoria, alla progettazione di un giardino con aree attrezzate per lo sport, accanto all'attuale campo sportivo. A tal proposito, anche l'impianto sportivo parteciperà al bando della Regione Toscana, da massimo 400mila euro.

- Aprire qui uno degli Urp diffusi e punto prestito biblioteca, recuperando la ex Casa del Fascio - A luglio 2024 sono state stanziate le risorse per la progettazione. L'immobile era stato messo in sicurezza più di 10 anni fa ma necessita di molti lavori da fare. L'intervento previsto oscilla tra i 400 e i 500mila euro. Entro fine mese arriverà la proposta del progetto preliminare, con il progetto esecutivo da approvare in giunta. L'intervento è programmato per il 2027.

- Realizzazione di una pista ciclabile della Valdelsa da Fontanella a Empoli - chiesto il finanziamento alla Città Metropolitana di Firenze per la progettazione, è un percorso che porterà a una ciclopista che collegherà Empoli con Castelfiorentino e Certaldo.

- Sperimentare una collaborazione pubblico-privato per aprire un asilo nido nella sede della ex scuola di Fontanella - Programmato per il 2026 l'inserimento di un asilo nido. Il percorso per mettere a disposizione l'immobile avviene tramite bando. Il percorso al momento non è breve perché sono presenti verifiche alla struttura con alcuni vincoli della Soprintendenza dei Beni Culturali. A breve sarà lanciato l'avviso per raccogliere le proposte dei privati, la migliore tra quelle proposte sarà scelta per andare a gara. La fase di accreditamento è prevista per l'anno scolastico 2026/2027.

A seguire i punti nel dettaglio del Piano Frazioni e Quartieri

- Cimitero di Fontanella, ampliamento e manutenzione - Programmato per il 2025. Come già affermato, l'amministrazione ha visto la necessità di interrompere il cantiere e rescindere il contratto con la ditta. A livello amministrativo quelle risorse sono finite in avanzo di bilancio e non è stato possibile accedere di nuovo fino al 30 aprile dell'anno successivo, ossia il 2025. Nel prossimo Consiglio comunale di giugno verrà approvata una grossa manovra di bilancio con la quale saranno riprese le risorse da reinserire nella stessa voce di bilancio per riaffidare entro l'anno l'intervento. I cantieri sono previsti sul 2026. Nel frattempo, vanno avanti i lavori per 684 nuovi loculi al cimitero centrale di Sant'Andrea

- Parco di via Mentana, nuova altalena - Programmato nel 2025

- Pulizia tombini e caditoie nei centri abitati lungo via Senese Romana - Programmato intervento per il 2025 di concerto con la Città Metropolitana di Firenze.

FOCUS CASSE DI ESPANSIONE - La serata si è concentrata molto sul progetto delle due casse per il rio Sant'Andrea e il rio Fontanella. Non sono casse di espansione a servizio del fiume Elsa, ma servono per la messa in sicurezza idraulica degli abitati e delle frazioni quando le forti e prolungate piogge fanno arrivare giù molta acqua dai colli di Monterappoli. Il progetto vuole proteggere case, attività agricole, strade e collegamenti ferroviari da eventi di piena con tempi di ritorno di 200 anni. Il progetto ha un quadro tecnico economico da 2 milioni di euro circa. Alla presentazione la dirigente del Settore Lavori Pubblici, Roberta Scardigli, ha illustrato il primo studio che dovrà essere completato dopo la progettazione preliminare.

La cassa sul rio Sant'Andrea avrà un invaso da 15mila metri cubi, quella sul rio Fontanella da 10mila. Queste casse saranno a bocca tarata, ovvero consentiranno di contenere molta acqua scaricandola poco alla volta nei rii e nei fossi fino all'arrivo in Elsa. Le casse di espansione, in periodo di 'pace', rimarranno a uso agricolo. L'opera sarà completata con arginature e la viabilità interna per l'accesso ai terreni privati.

A CHE PUNTO SIAMO - Già a luglio 2024 l'opera era prevista nelle linee di mandato approvate in Consiglio comunale, poi l'impegno è stato rafforzato con l'inserimento nel Piano Triennale delle opere pubbliche, con un incarico di progettazione già dato. Il finanziamento era stato confermato da parte della Regione Toscana, nella persona del presidente, durante l'assemblea con i cittadini nel novembre 2024 sul tema del raddoppio ferroviario.

RADDOPPIO FERROVIARIO - Il progetto esecutivo dovrà essere presentato da Rfi. L'amministrazione nel frattempo ha portato avanti in Consiglio comunale l'atto che decreta la nascita della Consulta 'ibrida' con consiglieri comunali e cittadini. A breve uscirà il bando di partecipazione aperto a 10 cittadini che entreranno in questa Consulta per il monitoraggio dei lavori del raddoppio.

LE ALTRE DOMANDE - I cittadini hanno posto altri interrogativi in merito ai servizi di taglio siepi, sfalci e potature, la richiesta di parcheggi e come limitare la velocità lungo le strade.

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO - Giovedì 12 giugno alla Casa del Popolo di Brusciana si terrà il nuovo appuntamento con Frazioni al Centro. Si anticipa sin da ora che l'appuntamento di Cascine-Carraia del 19 giugno è stato annullato e sarà riprogrammato successivamente

