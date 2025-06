Gonfalone d'argento per Giuseppe Lai, comandante della nave scuola Amerigo Vespucci

Il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, consegnerà il Gonfalone d’argento, la più alta onorificenza dell’Assemblea legislativa toscana, al capitano di vascello Giuseppe Lai in qualità di comandante della nave scuola della Marina Militare Amerigo Vespucci, che concluderà a Genova il 10 giugno il suo viaggio in giro per il mondo durato quasi due anni.

L’appuntamento per la cerimonia è sabato 7 giugno, alle 9.30, a Livorno presso il Molo Capitaneria del Porto Mediceo (Andana degli anelli).

Sarà presente all’evento una delegazione di consiglieri regionali.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale