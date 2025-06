"Il cappello di paglia di Firenze", continua la prevendita dei biglietti a Empoli

Meno di un mese e il primo appuntamento dell’Opera in piazza 2025 andrà in scena nella centralissima piazza Farinata degli Uberti, a Empoli. I riflettori si accenderanno su “Il cappello di paglia di Firenze”, coproduzione del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni e de Il Contrappunto, organizzata con il patrocinio del Comune di Empoli e della Città Metropolitana di Firenze e il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Toscana. L’appuntamento è per il 27 giugno 2025 alle ore 21.

Per chi non li avesse ancora acquistati, continua la prevendita dei biglietti. I tagliandi sono in vendita alla Libreria Rinascita (via Ridolfi, 53), da Bonistalli Musica (via Fratelli Rosselli, 19), alla Libreria NessunDove (Piazza Farinata degli Uberti, 18) e online su Eventbrite. Gli abbonati alla stagione concertistica 2025 del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni possono rivolgersi direttamente al Centro Busoni per la prenotazione e l'acquisto dei biglietti. I prezzi sono i seguenti: primo settore, intero 30 euro e ridotto 26 euro; secondo settore, intero 25 euro e ridotto 21 euro; terzo settore, intero 20 euro e ridotto 15 euro; 10 euro per gli Under 18. Sono previste riduzioni per i soci Unicoop Firenze.

Farsa musicale in quattro atti e cinque quadri, tratta dalla commedia “Un chapeau de paille d’Italie” di Eugène Labiche e Marc Michel, su libretto di Ernesta Rinaldi e Nino Rota e musica di Nino Rota, la rappresentazione vede la regia si Franco Spina. Gli interpreti sono Adriano Gulino (Fadinard), Minsu Kim (Nonancourt), Nicola Farnesi (Beaupertuis), Daniele Brandinelli (Lo zio Vezinet), Lorenzo Martinuzzi (Emilio), Marco Comparini (Felice), Francesco Marchetti (Achille di Rosalba/Una guardia), Andreas Garivalis (caporale delle guardie/Minardi) Celeste Nardi (Elena), Angelica D’Agliano (Anaide), Chiara Prucher (La modista) e Ariel Bicchierai (La baronessa di Champigny). Le musiche saranno eseguite dall’Orchestra Ferruccio Busoni di Empoli, diretta dal Maestro direttore e concertatore Massimiliano Caldi, e sarà presente anche il laboratorio corale del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, diretto dal maestro Stefano Boddi. Il tutto in una scena impreziosita dalle luci a cura di Gianni Pollini, light designer fra i più apprezzati a livello nazionale e internazionale, e dai costumi realizzati da Massimo Panzani e Fabio Miari del Chiacchierino Costumi.

Per ulteriori informazioni, anche in merito al secondo appuntamento dell’Opera in piazza 2025 che proporrà “Cavalleria Rusticana” di Pietro Mascagni (25 luglio ore 21, piazza Farinata degli Uberti) è possibile contattare il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, piazza della Vittoria 16, tel. 0571 71 11 22 / 373 78 99 915, csmfb@centrobusoni.org.

