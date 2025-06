Inaugurato a Firenze il più grande mercato contadino coperto della Toscana

È stato inaugurato a Firenze, nel quartiere di San Frediano, il nuovo mercato coperto di Campagna Amica, il più grande farmer market della Toscana, promosso da Coldiretti Toscana. Il nuovo spazio si propone come punto di riferimento per residenti e visitatori, con l’obiettivo di offrire prodotti agricoli di qualità, promuovere la cultura del cibo sano e valorizzare il rapporto diretto tra produttori e consumatori.

All’inaugurazione sono intervenuti, tra gli altri, la presidente regionale di Coldiretti Toscana Letizia Cesani, il segretario generale nazionale Vincenzo Gesmundo, la presidente di Campagna Amica Dominga Cotarella, il direttore della Fondazione Campagna Amica Carmelo Troccoli e il direttore regionale Angelo Corsetti. Presente anche una delegazione di Coldiretti Pistoia, guidata dal presidente Fabrizio Tesi.

“Portiamo a San Frediano un servizio essenziale. I residenti e turisti potranno fare la spesa direttamente dai nostri agricoltori e provare la cucina dei nostri cuochi contadini qui ha dichiarato la presidente di Coldiretti Toscana, Letizia Cesani-. Quello che mettiamo a disposizione per il quartiere e per tutta la comunità di Firenze è uno spazio dove poter toccare con mano i valori del cibo autentico legati alla stagionalità, al territorio e alla genuinità”.

“Qui si compie una sorta di miracolo che normalmente non è così registrabile in molte altre vicende che riguardano l'agroalimentare italiano. – ha detto il segretario nazionale di Coldiretti, Vincenzo Gesmundo - Qui i nostri produttori danno meglio di sé, mettono la loro faccia, si mettono in discussione con le persone che vengono ad acquistare, che nel tempo si fidelizzano: e portano sicuramente anche un vantaggio enorme alla città di Firenze".

“E’ una giornata importante per Campagna Amica e per la Toscana. I nostri mercati sono luoghi di incontri, dialogo, formazione e crescita umana e professionale. – ha spiegato Dominga Cotarella, Presidente Nazionale Campagna Amica - I prodotti proposti dai produttori ci parlano di identità, cultura, tradizioni. In un mercato sempre più globalizzato noi portiamo nelle città la qualità, la trasparenza e l’equità del cibo”.

Il nuovo mercato copre un’area di oltre mille metri quadrati ed è pensato come uno spazio multifunzionale: accanto ai banchi dei produttori, è presente un’area dedicata alla cucina contadina e allo street food, per valorizzare la tradizione gastronomica toscana.

Importante il contributo dell’agricoltura pistoiese. Siamo orgogliosi di aver dato il nostro contributo a questo importante progetto – ha affermato Fabrizio Tesi, presidente di Coldiretti Pistoia–. Le aziende della nostra federazione presenti al mercato portano in città la qualità e l’identità del territorio pistoiese”. Con aziende come Ager Oliva, Macelleria agricola Massaro, Savigni Siria, Frantoio di Croci, che hanno portato specialità locali come olio extravergine di oliva IGP Toscano, porchetta, lampredotto e prodotti a base di cinta senese”. A rappresentare l’eccellenza florovivaistica del territorio anche piante grasse e i bonsai della Franchi Bonsai, della Giorgio Tesi Group.

Fonte: Coldiretti Toscana - Ufficio Stampa

