Giannutri, Zambito (PD): “Negato contributo per trasporto elettori, leso il diritto di voto”

“Con il diniego del Ministero dell’Interno a coprire le spese di trasporto mediante navetta per i cittadini dell’Isola di Giannutri che intendono recarsi a votare in occasione del referendum di domenica 8 e lunedì 9 giugno, si ostacola di fatto il diritto di voto delle persone”. A denunciarlo, in una nota, è la senatrice del Partito Democratico Ylenia Zambito.

“Da quanto riportato dal quotidiano Il Tirreno – prosegue –, nonostante i cittadini abbiano presentato regolare richiesta, con il Comune di Isola del Giglio e successivamente la Prefettura di Grosseto a fare da tramite, il Ministero ha negato il contributo, che si apprende essere di appena 1.000 euro. Non è ammissibile che un gruppo di cittadini incontri difficoltà nel raggiungere il luogo in cui esercitare un diritto costituzionale come il voto. Mi attiverò per facilitare una soluzione a una situazione che rappresenta un pugno alla democrazia e uno schiaffo a chi vive nelle aree decentrate e a rischio isolamento”.