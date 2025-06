'La Mediazione nel Pallone': sport e dialogo in campo con i giovani calciatori della Polisportiva Avane e ANMP

In data 5 giugno 2025, i giovani calciatori esordienti anni 2012-2013 della Polisportiva AVANE ASD, sono scesi in campo con ANMP, Associazione Nazionale Mediatori Professionisti. L’evento LA MEDIAZIONE NEL PALLONE è stato patrocinato dal Comune di Empoli e si è svolto con grandissima partecipazione.

Sono intervenuti l’Assessore allo Sport Laura Mannucci, l’Avv.Pietro Beretta Anguissola Presidente ANMP, l’Avv.MariaCira D’Antuono, il Dirigente Enrico Borghini nonché gli AvvocatiBenedetta Marmugi, Ilaria Lelli, Duccio Viligiardi, Barbara Mannelli e Andrea Petralli tutti mediatori professionisti di ANMP.

ANMP è un ‘Associazione che mira alla qualificazione e specializzazione professionale dei mediatori nei singoli settori e rappresenta una realtà a livello nazionale. I Mediatori di AMNP scesi in campo, hanno stimolato i giovani calciatori a delle riflessioni, volte a valorizzare il concetto di collaborazione, squadra, solidarietà, rispetto e comunicazione efficace. Principi, questi, comuni alla mediazione e all’ambito sportivo.

“Saper gestire il conflitto è essenziale, ad ogni età e in ogni contesto. Nell’ambito sportivo, il conflitto inteso come tentativo di primeggiare nei confronti dell’avversario rappresenta l’essenza dello spirito competitivo, ma va saputo gestire in un quadro comunque di regole e tecniche condivise. Nei rapporti con i propri compagni, con il proprio allenatore, le occasioni di contrapposizioni e di divergenze sono quotidiane e devono costituire occasioni di crescita personale e del gruppo “squadra”. La nostra Associazione ha colto l’occasione di questa splendida giornata di condivisione con i ragazzi, per mettere a disposizione la propria esperienza professionale, utile ad affrontare e provare a gestire il conflitto nell’ambito sportivo. Il mediatore sportivo potrebbe essere una nuova figura professionale che coadiuva gli atleti, i dirigenti e gli allenatori nella gestione di situazioni conflittuali. A tal fine la nostra Associazione ha una sezione Giovani dedicata alle esigenze dei ragazzi composta da giovani coadiuvati da mediatori professionisti proprio per sviluppare progetti in tema di mediazione dedicata ai giovani.”, riferisce l’Avv.Pietro Beretta Anguissola.

“Esprimo la mia più profonda gratitudine all'associazione mediatori e, in particolare, agli avvocati che stanno promuovendo questa iniziativa. Ritengo che il mondo sportivo necessiti sempre più di nuovi impulsi e sia fondamentale riflettere, e far riflettere, sulle criticità che possono verificarsi anche negli ambienti sportivi. Lo sport non va considerato solo come attività fisica o competizione, ma anche come contesto di crescita ed educazione”,afferma l’Assessore allo Sport Laura Mannucci.

I valori alla base della mediazione si sono incontrati con quelli alla base dello sport, ne è stata dimostrazione la piena disponibilità unita all’entusiasmo degli allenatori, ai Mister Paolo Bindi, Davide Bianucci, Alessandro Costoli e Luigi Villagran Hernandez e Valerio Cassia che sono scesi in campo con i ragazzi e si sono confrontati sul conflitto e sulle parole gentili.

Partecipatevi i ragazzi raccontano “la giornata di oggi è stata importante per tutti noi, perché oltre a passare un pomeriggio in compagnia ci ha fatto comprendere l’importanza dell’unione in un gruppo. ringrazio a nome di tutti i ragazzi l’associazione ANMP che ci ha permesso di affrontare questi temi”, dice Matteo Campinoti terzino dell’Avane 2012.

Anche i genitori hanno colto l’occasione per riflettere, così dice Rosaria Parri “Il calcio è gruppo. E il gruppo crea spazio comune, condivisione, confronto. Ma non dimentichiamo che gruppo è anche conflitto. Ma quello che abbiamo imparato oggi , alla polisportiva Avane calcio, grazie all'associazione nazionale Mediatori professionisti, è insegnare ai giovani calciatori, di "saper stare" nel conflitto.

Il confronto tal volta è scontro di emozioni, di passioni, ma la parola interviene e cerca una "mediazione". Oggi i nostri ragazzi hanno imparato questo.

Il calcio diventa così una grande palestra di vita”.

Anche in questo settore, esistono diversi spazi nei quali la mediazione può efficacemente intervenire per aiutare a sciogliere quei nodi e quegli intrecci che frequentemente possono formarsi nelle relazioni personali.

E’ stato un pomeriggio di sole al campo sportivo dove attraverso le attività laboratoriali e momenti di riflessione, professionisti e ragazzi hanno fatto esperienza e compreso che collaborando è possibile vincere tutti.

